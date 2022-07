Instagram přemýšlí, jak ještě víc využít předplatné. Otevírá možnosti pro exkluzivní Reels a příspěvky

Instagram ještě stále nerozšířil funkce pro předplatné do celého světa, a přesto neustále hledá další cestičky, jak jeho existenci co nejlépe „ospravedlnit“. Šéf Instagramu Adam Moserri se na Twitteru rozpovídal o novinkách, které se týkají systému předplatného. Ten je stále k dispozici v testovacím provozu a to pouze v USA, z původních několika desítek uživatelů však počet účtu s dostupným předplatným po půl roce narostl na několik desítek tisíc.

Ze startu Instagram umožňoval těm, kteří si u dané osoby aktivovali předplatné, zobrazit speciální stories, účastnit se uzavřeného živého vysílání či mít u svého profilu speciální odznak. Adam Moserri však bez okolků uvedl, že pro spoustu uživatelů není Instagram nic jiného, než byznys. Prostě místo, kde se hlavně vydělávají peníze. A není podle něj nic důležitějšího, než to, abyste si Instagramem zajistili měsíční stabilní příjem. O kvalitě obsahu se nikde nehovoří...



Předplatitelé mají na Instagramu svůj vlastní badge, brzy by měli dostal daleko větší porci „exkluzivního“ obsahu

Známé Instagramové „celebrity“ sice už nyní využívají viditelné a velmi často i „neviditelné“ spolupráce, ovšem i tak je to pro mnohé z nich málo. Snad nikde jinde ve světě neuslyšíte tolikrát větu „Tohle není spolupráce“, než u Reels a Stories na českém Instagramu. A proto může být předplatné i pro našince další možností, jak si s minimálním úsilím finančně přilepšit.

Předplatné má zajistit zejména stabilní příjem

Jak tedy uživatele na předplatné ještě více nalákat? Pokud si předplatíte kanál dané osoby, budete s ní moci komunikovat přímými zprávami, a to v kanálu, jehož součástí může být maximálně třicet předplatitelů najednou. Instagram dále otevírá dveře ke sdíleným videím a fotkám, které budou určene jen pro předplatitele. Těm se navíc u předplacených profilů objeví sekce „Subscriber Home“, kde bude na jednom místě vidět veškerý „prémiový“ obsah. Jenže, než se předplatné dostane i do Evropy, určitě to ještě nějaký čas potrvá.

Novinky ve vydělávání na Instagramu:

Uvažujete nad tím, že byste některé vámi sledované účty na Instagramu podpořili formou předplatného nebo je podle vás Instagram už nyní protkán reklamami a „spoluprácemi“ do takové míry, že už prakticky nikdo nenabízí originální obsah, za nímž nestojí žádná reklama? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Twitter