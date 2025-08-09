Instagram přidává funkci přesdílení příspěvků, sdílení polohy a nový přehled aktivit přátel

Instagram spustil v uplynulých dnech několik nových funkcí, které přispějí k lepší interakci uživatelů pomocí sdíleného obsahu. Hlavní novinkou je funkce přesdílení příspěvků od jiných uživatelů, které je běžné na většině jiných sociálních sítí. Na Instagramu se tato funkce nazývá Reposty. Uživatelé mohou nově také sdílet svou polohu s vybranými přáteli a sledovat aktivitu kontaktů v nové záložce.
Reposty příspěvků a Reels
Nová funkce umožňuje uživatelům znovu sdílet veřejné příspěvky a Reels od ostatních. Přeposílaný obsah se zobrazuje v doporučeních followerů a přátel původního uživatele a ukládá se do samostatné záložky na profilu.
Všechny přesdílené příspěvky obsahují odkaz na původního autora. Pro tvůrce obsahu to znamená možnost dosáhnout na širší publikum, protože jejich obsah může být doporučen i lidem, kteří je nesledují. Reposty se aktivují symbolem dvou šipek v kruhu, který přibyl ke známému srdíčku a bublině pod každým veřejným příspěvkem. K repostu je možné přidat i vlastní poznámku do textového pole.
Sdílení polohy prostřednictvím mapy
Instagram zavádí mapu, která umožňuje volitelné sdílení aktuální polohy s vybranými kontakty. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a uživatelé si mohou zvolit, s kým svou polohu sdílí – buď se všemi přáteli (vzájemnými followery), s blízkými přáteli, pouze s vybranými osobami, nebo s nikým.
Uživatelé mohou zakázat sdílení polohy v konkrétních místech nebo s určitými lidmi. Poloha se aktualizuje při otevření aplikace nebo návratu k ní po běhu na pozadí. Sdílení lze kdykoli vypnout. Pro rodiče s nastaveným dohledem nad teenagerovým účtem platí speciální pravidla - obdrží oznámení, pokud jejich dítě začne sdílet polohu, a mohou rozhodovat o přístupu k této funkci.
Mapa zobrazuje také obsahy označené polohou od sledovaných uživatelů, včetně Reels, příspěvků, Stories (24 hodin po zveřejnění) a poznámek od vzájemně sledovaných uživatelů. Mapa je dostupná v horní části schránky přímých zpráv. Tato funkce je zatím dostupná pouze v USA.
Záložka „Přátelé“ v Reels
V sekci Reels se objevuje nová záložka „Přátelé“, která zobrazuje veřejný obsah, se kterým přátelé interagovali – co vytvořili, co si oblíbili, co repostovali nebo okomentovali. Zahrnuje také doporučení z funkcí Blends.
Záložka umožňuje snadné zahájení konverzací o sdíleném obsahu. Uživatelé mohou skrýt vlastní lajky a komentáře u Reels a ztlumit notifikace o aktivitě konkrétních sledovaných osob. Pro přístup k záložce „Přátelé“ stačí klepnout na příslušnou záložku v horní části Reels. Návrat k běžnému přehledu je možný po klepnutí na záložku „Reels“.