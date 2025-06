Instagram už nebude ořezávat fotky. Po letech konečně akceptuje výchozí formát, v němž fotí všechny telefony

Zatímco smartphony jsou od výroby nejčastěji nastaveny na pořizování fotografií ve formátu 4:3 (resp. ve formátu 3:4 při focení na výšku), veškerá moderní komunikace prostřednictvím videí a multimédií se ale v posledních letech přesunula na výšku, nejčastěji k poměrům stran 4:5 nebo 1:1. Právě to je případ Instagramu, který až dosud fotografie pořízené prostřednictvím aplikace Fotoaparát (nikoliv přímo v aplikaci Instagram) ořezával. Díky tomu jste však přišli o část původní fotografie v její horní a spodní části. Nově to však již neplatí, protože Instagram oficiálně podporuje nahrávání fotografií v poměru stran 3:4.



Instagram nově umožní uploadovat fotky ve výchozím poměru stran 3:4, které už nebude ořezávat. Z fotek tak nezmizí okraje a budou trochu větší, než dříve

Nový poměr stran platí pro běžné příspěvky i pro formát Carousel, v rámci kterého můžete v jednom příspěvku sdílet více fotografií nebo videí. Současně budou i nadále podporovány stávající formáty 1:1 a 4:5 pro fotografie. Díky novému podporovanému formátu 3:4 už fotografie nebudou ořezávány, takže ta, kterou pořídíte, bude moci být v identické podobě nahrána na Instagram. Doplňkem je pak nepatrně větší fotografie, která mírně odsune všechny prvky pod a nad fotografií.



Fotografie ve výchozím poměru stran, ořezaná fotka při uploadu a nový režim pro nahrávání fotek v poměru stran 3:4 bez ořezu

Tato změna se do smartphonů dostává postupně. Z uživatelského pohledu bude stačit pouze aktualizace aplikace, ve které následně při tvorbě příspěvku najdete dvojici šipek, které přepnou z „ořezu" na formát 3:4. Změna se v komunitě uživatelů Instagramu setkala s velkým zájmem, někteří však dodávají, že by ocenili i podporu dalších alternativních poměrů stran. Konkrétně například formát 2:3, který by se zalíbil fotografům s Full Frame fotoaparáty, nebo alespoň kombinaci různých poměrů stran u příspěvků typu Carousel. Nic takového se ale prozatím neplánuje.