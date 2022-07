Instagram začíná testovat přímé nákupy. Zaplatit můžete přímo přes tlačítko v chatu, a to pomocí Meta Pay

Instagramu, zdá se, nestačí blížící se nasazení předplatného po celém světě. Tato sociální síť chce nákupy, ze kterých jistě bude mít určitá procenta, co nejvíce usnadnit. Instagram tedy nově umožní nákupy přímo z chatu, který probíhá s účty, jenž jsou zařazeny mezi „vybrané malé podniky“. Přímo v chatu (alias DM = Direct Message) vám vyskočí žádost o zaplacení, přes kterou se provede samotná platba. A to ve stejném vlákně, kde je uvedena stávající textová komunikace, např. s číslem objednávky či s informacemi o sledování zásilky.

Instagram v rámci tiskové zprávy nastínil i možný ukázkový scénář. Pokud se vám bude např. batoh, můžete jejího výrobce přímo kontaktovat. Přes Instagram si domluvíte určité úpravy, a jakmile budete spokojeni, můžete ve vlákně hned zaplatit. Samotnou platbu pak obstarává systém Meta Pay, který vznikl teprve v červnu. A to tak, že se přejmenoval z původního názvu Facebook Pay. Meta u svých plateb, které jsou součástí aplikací Facebook, Messenger a Instagram, vyzdvihuje zejména jejich bezpečné zpracování a ochranu zadaných údajů.

Proč se zdržovat platbami přes mobilní či internetové bankovnictví? Instagram zkouší placení přímo z chatovacího vlákna, a to přes Meta Pay

Jistě, pro malé obchodníky to bude další prodejní kanál, protože vytvoření žádosti o zaplacení má být otázkou chvilky. Jenže v tiskové zprávě se nikde neuvádí, kolik procent si z celé transakce ponechá Meta. Zadarmo to určitě tento sociální gigant dělat nebude. Je třeba také zmínit to, že nákupy zatím fungují v pilotním provozu jen ve vybraných státech světa, mezi nimiž Česko zatím nefiguruje.

Mark Zuckerberg představuje „Meta“:

Zdroj: FB