Instax Mini Link 2 vytiskne fotky přímo z mobilu. Dotvořit je můžete kresbou ve vzduchu

Fujifilm uvádí na český trh další generaci kapesní mobilní tiskárny Instax Mini Link 2. Přes aplikaci ji lze propojit se smartphonem a okamžitě tisknout fotografie. Novou funkcí je Instax Air, která umožní tzv. „kresbu ve vzduchu“. Ta se může následně stát součástí vytištěné fotografie. Novinka se začne prodávat 22. června 2022 v růžové, bílé a tmavě modré barvě za 3 199 Kč.



Na výběr budou tři barevné varianty

Tiskárna má zhruba velikost středně velké powerbanky a využívá vroubkovanou texturu, která napomáhá lepšímu držení v dlani. Vytištění jednoho snímku trvá zhruba 15 sekund. Tiskárna má vlastní vestavěný akumulátor, na jedno nabití dokáže vytisknout zhruba 100 fotek. Používá se film formátu Instax Mini, při současné ceně filmu jedna fotka vychází cenově na 20 Kč.

Novou funkcí proti minulé generaci tiskárny je Instax Air, která přidává vlastní grafiku do fotografií. Stačí vzít tiskárničku do ruky, stisknout funkční tlačítko na horní straně, namířit k sobě boční LED diodu a pomocí ní virtuálně kreslit ve vzduchu. Nakreslený obrazec se ukáže v náhledu tisku v aplikaci. Lze dokonce natočit i video samotné kresby a to potom sdílet ve formě QR kódu, jenž bude součástí vytištěné fotky. Snímky lze před vytištěním ozvláštnit i pomocí bublin, okvětních lístků, neonů, sprejové barvy nebo třpytivého vzhledu.

Tiskárna Instax Mini Link 2 na videu:

Tiskárna nabízí dva barevné režimy: Instax Rich pro sytější barvy snímků a Instax Natural zachovávající originální vzhled fotek. Snímky z telefonu lze dotvoři i pomocí uměleckých filtrů nebo úpravou jasu, kontrastu a sytosti. Prostřednictvím aplikace jde spojit až osm různých snímků do jediné tiskové koláže. Tiskárna se s telefonem spojí prostřednictvím aplikace, podporovány jsou platformy Android i iOS.

Technické parametry tiskárny Instax Mini Link 2: