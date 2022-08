Internet ze satelitu i pro smartphony? Starlink Elona Muska zažádal o povolení k provozu sítě na mobilních zařízeních

Už několik let se mluví o tom, že Apple plánuje do telefonů integrovat satelitní komunikaci, kterou by se dalo využít například k příjmu internetu nebo nouzového volání. Problém však byl dosud zejména v technických řešeních, jelikož Apple nemá vlastní družice pro „vesmírnou síť” a musí se spolehnout na poskytovatele třetích stran, kteří budou schopni dostat signál i k mobilním telefonům na zemi.

Do hry může vstoupit velký hráč a možný partner – Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle nejnovější žádosti k certifikaci od FCC chce společnost získat licenci pro provozování sítě i na mobilních zařízeních. Přestože zatím neznáme mnoho podrobností, víme, že má jít o komunikaci na frekvenci 2 GHz.

Využití této frekvence pomůže i v přenosu signálu na povrch Země, jelikož nebude tolik ovlivňován překážejícími předměty po cestě a hlavně umožní i jednodušší implementaci podpory pro mobilní zařízení. Firmě k tomu pomohla loňská akvizice společnosti Swarm, která se zabývala vývojem nanosatelitů pro poskytování přenosu dat i pro drobná IoT zařízení.

Přestože má jít o novou technologii určenou pro mobilní zařízení, aktuální satelity od SpaceX, kterých je na oběžné dráze více než 2 500, bohužel nejsou takovouto technologií vybaveny. Firma proto vyvinula speciální modul, který začne k satelitům přidávat. Služba však minimálně v aktuálním stavu, v jakém byla certifikována, nebude způsobilá k použití přímo s telefonem – bude nutné využít přenosnou anténu na Zemi s funkcí hotspotu. Nejprve však SpaceX musí pro tuto službu získat povolení.

