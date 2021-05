iOS 15 přinese změny v notifikacích, iPady se dočkají widgetů na domovské obrazovce

7. června odstartuje jedna z nejvýznamnějších „jablečných“ událostí – vývojářská konference Apple Worldwide Developer Conference (WWDC). Její součástí bude také představení nových verzí operačních systémů iOS 15 a iPadOS 15. Bloomberg odhalil změny, na které se mohou uživatelé těšit.

Největší novinky by se měly týkat oznámení, nicméně to zdaleka není vše. Dle zdrojů obeznámených s vývojem se můžete připravit také na přepracovanou domovskou obrazovku tabletů iPad, aktualizovanou odemykací obrazovku a vylepšení v oblasti ochrany soukromí.

Nová oznámení v iOS 15

Nejzásadnější novinkou v iOS a iPadOS 15 mají být širší možnosti konfigurace oznámení. Uživatelé například budou moci nastavit, zda má zařízení vydávat zvuky v závislosti na jeho aktuálním stavu. Tato možnost přijde v podobě nové nabídky, která uživatelům umožní vybrat, co právě dělají – zda řídí, pracují, spí nebo provádějí něco jiného, přičemž bude možné definovat vlastní stavy. Nabídka bude k dispozici na aktualizované odemykací obrazovce a v ovládacím centru.

K dispozici bude také možnost nastavit si automatické odpovědi na zprávy v závislosti na zvoleném stavu. To bude zásadní vylepšení proti stávající verzi automatické odpovědi, která je aktuálně k dispozici pouze při řízení. Po zavedení funkcí Nerušit a Režim spánku to bude poprvé, co Apple nabídne systémovou funkci pro změnu oznámení v závislosti na stavu uživatele, respektive jeho zařízení.

Vývojáři také pracují na vylepšení komunikační aplikace iMessage. Konečným cílem této snahy je, aby působila víc jako sociální síť a mohla tak lépe konkurovat WhatsAppu od Facebooku. Tyto změny jsou však teprve v rané fázi vývoje a patrně přijdou do systému později.

Novinky i pro iPady

Také tablety Apple iPad, jejichž portfolio se minulý týden rozšířilo o nový iPad Pro, doznají změny v systémovém softwaru. Rozhodně nepůjde o pouhé kosmetické úpravy – dle obeznámených zdrojů by se mělo jednat o nejvýznamnější aktualizaci domovské obrazovky od prvního uvedení produktu na trh v roce 2010.

Majitelé dostanou nově možnost umísťovat kamkoli na domovskou obrazovku widgety. Jde v podstatě o miniaturní aplikace, jež mohou přímo na ploše zobrazovat informace o počasí, nadcházející schůzky, burzovní lístky a další data. V případě, že si to uživatel bude přát, bude možné mít na domovské obrazovce pouze widgety.

Nebyl by to Apple, aby nepracoval na dalších vylepšeních, týkajících se ochrany soukromí. Jednou z chystaných nových funkcí je nová nabídka, jež uživatelům ukáže, které aplikace o nich tiše shromažďují soukromé údaje. V minulosti byly identifikovány tisíce aplikací, shromažďujících a sdílejících data, jako jsou telefonní čísla a poloha. Nová funkce je navržena tak, aby takové chování omezila.

Lze předpokládat, že aktualizace na iOS 15 a iPadOS 15 bude uvolněna až na podzim, neboť Apple vydává hlavní verze svých operačních systémů kolem září. Očekáváme, že novinek bude mnohem více, než je uvedeno v tomto článku.