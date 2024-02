iOS 17 už se dostal do nadpoloviční většiny iPhonů. iOS 16 však vloni za stejnou dobu hlásil větší zájem

Apple se vůbec poprvé od oznámení systému iOS 17, které se odehrálo vloni v září, podělil o statistiky uživatelů iPhonů a iPadů, kteří už na nejnovější verzi systému přešli. Ukazuje se, že oproti předchozí verzi iOS 16 je u iPhonů přechod na novou verzi pomalejší, u iPadů je však situace úplně opačná. Apple registruje větší poměr aktualizovaných iPadů, než o rok dříve u iOS 16.



Co by za to Androidy daly...iOS 17 běží v 66 % všech iPhonů, iPadOS 17 pak najdete v 53 procentech vše iPadů. U zařízení starších maximálně čtyři roky jsou procenta ještě příznivější

Operační systém iOS 17 se po pěti měsících dostal do 76 % iPhonů starších maximálně čtyři roky. Připomeňme, že systém se může dostat do všech těchto telefonů, ale naráží na to, že uživatelé nechtějí své iPhony aktualizovat. Vloni byl přitom systém iOS 16 už v 81 % iPhonů. Rozdíl je tedy poměrně malý, ale je, což naznačuje, že někteří uživatelé neberou aktualizaci na iOS 17 za natolik důležitou, jako byl update na iOS 16 v loňském roce. Pětina iPhonů i nadále zůstává na iOS 16, čtyři procenta z nich jsou věrní některé ze starších verzí systému.

Pokud bychom ale vzali v potaz všechny iPhony, bez ohledu na jejich stáří, je systém iOS 17 na 66 % všech telefonů od Applu. iOS 16 má 23% podíl a starší verze systému dohromady 11 procent.

U iPadů se situace otáčí

Zcela opačná situace však panuje u iPadů. iPadOS 17 je aktuálně nainstalován v 61 procentech iPadů starších maximálně čtyři roky. iPadOS 16 má 29% podíl a starší verze deset procent. Vloni bylo ve stejnou dobu aktualizováno na nejnovější verzi systému jen 53 procent iPadů. Pokud bychom ve statistikách zohlednili všechny iPady v oběhu, je iPadOS 17 na 53 % zařízení, iPadOS 16 má podíl 29 % a zbytek pak 11 procent.

Ve srovnání s Androidem jsou čísla o několik řádů lepší. Možná i proto Google ustoupil od tradičního zveřejňování statistik distribucí Androidu a zveřejňuje je už jen jednou za čas. K 1. říjnu loňského roku byl tehdy nejaktuálnější Android 13 nejpoužívanější verzí systému s 22,4% podílem mezi Androidy. Premiéra aktuálně nejnovějšího Androidu 14 proběhla až o týden později, a jakékoliv oficiální statistiky k této verzi systému zatím chybí.

A jak jste na tom vy? Přešli jste u svého iPhonu a iPadu na nejnovější verzi systému? A pokud ne, co vás na aktualizaci systému odrazuje?

Zdroj: Apple