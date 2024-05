iOS 17.5 má kuriózní problém. Do iPhonů a iPadů vrací dávno smazané fotografie. I ty, které vidět nechcete

Apple teprve před pár dny vydal aktualizaci iOS 17.5, a na světě je potenciální problém se soukromím, na který u Applu nejsme zvyklí. V iPhonech a iPadech se totiž objevily dávno smazané fotografie. Na redditu se uživatelé doslova předhánějí v tom, jaké fotky se u nich po letech objevily. Jedná se o snímky z roku 2010, z r roku 2016 s explicitním obsahem, fotografie z období covidu a další, které se tváří jako „nedávno nahrané“ na iCloud. A přitom by měly být dávno smazané, protože album se smazanými položkami aplikace Fotky uchovává jen 30 dní.



Počítačová data při smazání v úložišti prakticky zůstávají (systém na ně jen přestane odkazovat), a to do té doby, než jsou přepsána jinými daty. Přesto by se nemělo stávat, že se uživatelům v galerii znova objeví fotografie, které v minulosti (z dobrého důvodu) smazali. Jako potenciálně velké ohrožení soukromí vidíme případ tohoto uživatele, který uvádí, že se jeho osobní fotografie objevily na iPadu, který před lety prodal kamarádovi! iPad byl vyresetován, vyvázán z účtu Apple ID, přesto se jeho osobní fotografie údajně objevily tam, kde být rozhodně nemají. Je to však jen jeden takovýto případ, žádné další jsme zatím nezaregistrovali.

Apple na obnovování smazaných fotek dosud nereagoval. Pokud se však chyba potvrdí, a ve vaší galerii se objeví smazané fotografie, je to problém, s nímž se vypořádáte. Pokud by se však měly vaše fotky objevit v iPhonu, který jste dříve prodali, byl by to pro Apple problém obřích rozměrů. Pevně doufáme, že tomu tak nebude a že výše uvedený případ bude jen ojedinělý. Nezbývá než doufat, že Apple staré fotky vrátí do propadliště dějin v brzké záplatě iOS 17.5.1.

Objevily se vám po updatu na iPhonu nebo iPadu dávno smazané fotografie? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: TheVerge, Forbes, Reddit