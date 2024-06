iOS 18 opisoval od Androidu. K výraznější personalizaci přidává umělou inteligenci a textovky přes satelit

Apple na dnešní Keynote formálně oznámil operační systém iOS 18, u něhož americký gigant částečně opisoval od Androidu. Hlavní novinkou je totiž výraznější personalizace, a to, jak na domovské obrazovce, tak na lockscreenu či v ovládacím centru. Pozici dvou zástupců na zamykací obrazovce si konečně upravíte podle svého, Apple dokáže v systému iOS 18 dokonce zamknout nebo schovat některé aplikace. A pak tu máme i herní režim, který zvýší herní výkon, odezvu ovladačů a zabrání, aby vás někdo při hraní rušil... a to jsou funkce, které z Androidů známe již dlouho...



Toto jsou největší novinky systému iOS v kostce

Na domovské obrazovce si pohrajete s ikonami, které si klidně i zvětšíte. Mají světlý či tmavý režim, které se může měnit automaticky podle času. A nebo můžete ikonám přidat barevný tón podle tapety, nebo dle svého vlastního uvážení. Ovládací centrum pak můžete upravit zcela podle svého, prvky je možné přesunout, smazat, zvětšit, zmenšit či přidat ovládací funkce pro doinstalované aplikace. Centrum však má nově další dvě části. V prostřední čeká hudební centrum s ovladači, ve třetí pak zařízení chytré domácnosti.

iOS 18 a úpravy domovské obrazovky:

V aplikaci Zprávy se dostalo na vylepšenou verzi Emoji Tapbacks, v textech můžete přidat i vlastní efekty. Buď se přidají automaticky podle významu slov, nebo je do textů přidáte ručně. Textové zprávy, které chcete odeslat později, si snadno naplánujete. A když už jsme u zpráv, nově je pošlete i přes satelity (včetně koncového šifrování). Až dosud byly satelity vyhrazené nouzové komunikaci, to však už neplatí. Pokud na dálku komunikujete s Androidy, platí tato funkce i pro SMS zprávy, jinak se používá iMessage. Apple se zmínil i o podpoře RCS, ale „jen z rychlíku“, a žádné podrobnosti nedodal. Vypadalo to jen jako povinnost...



Toto je nová podoba aplikace Apple Fotky

Velkým přepracováním prošla aplikace Fotky. V horní části vidíte matici fotografií, ve spodní pak předpřipravené výběry. Vidíte zde fotografie seřazené podle typu, podle osob nebo oblíbené fotky a sbírky. K nim se dostanete i pohybem do strany, příběhy jsou animované, vybrané fotografie se každý den mění, abyste měli stále porci čerstvého a zajímavého videoobsahu, a mohli vzpomínat.

Apple řeší do detailů i soukromí, a to hned na všech frontách. Zamknuté a schované aplikace se otevřou jen při úspěšné detekci Face ID, Touch ID nebo při zadání hesla. Schovaná aplikace přitom neposílá do systému žádné notifikace. Aplikace budou muset nově žádat o speciální oprávnění při přístupu ke kontaktům (lze povolit všechny nebo jen vybrané) a k zařízením na lokální síti. Apple dále umožní placení pouhým přiblížením iPhonů k sobě alias Tap to Cash, ale to je funkce, která v Evropě nemusí být dostupná.

V systému se objevuje i unifikovaná aplikace Hesla, která je sdílení mezi MacOS a iPadOS. Všechna naleznete na jednom místě, a mobilní aplikace dokáží hesla z databáze automaticky vyplňovat do potřebných políček.

Apple Inteligence je tady!

U Applu označení AI neznamená slovní spojení „Artificial Intelligence“ ale „Apple Inteligence“. Jedná se o jazykový model, který dokáže pracovat s textem, hlasem a obrázky, dokáže za vás vykonávat uživatelské akce a rozumí kontextu. Apple v prezentaci několikrát zdůraznil bezpečnost. Apple A17 Pro společně s „mkovými“ procesory mají dostatečný výkon pro „on-device“ umělou inteligenci. Pokud však bude telefon potřebovat složitější výpočet, dokáže si „sáhnout“ na cloudovou AI s koncovým šifrováním. Ta je však podle Applu maximálně zabezpečená, a americký gigant nesbírá žádná uživatelská data.



Základní možnosti umělé inteligence Apple Intelligence. Další funkce (i jazyky) budou přibývat postupně

Umělá inteligence je součástí systému, takže je přístupná, jak všem aplikací, od Applu, tak i aplikacím třetích stran stran. Její základní možnosti jsou přitom hodně podobné tomu, co aktuálně nabízí konkurence. AI dokáže přepsat a sumarizovat text, přepsat hlasový záznam nebo záznam hovoru do elektronické podoby, změnit tón textu nebo třeba vytvořit obrázky podle zadání.

Co dokáže ještě chytřejší Siri:

Velký bonus vidíme v ještě chytřejší Siri, která dokáže porozumět kontextu i tomu, co se děje na displeji, ale také to, co všechno ví z dalších aplikací. Např. z galerie, poznámek nebo kalendáře.



Připravte se na to, že Siri bude ještě chytřejší...

Její aktivaci poznáte z duhového rámečku okolo displeje. Důležitý je kontext a podvědomí, a zajímavě vypadá i vykonávání akcí vašim jménem. Přímo před vašima očima Siri odroluje stránku, vloží obrázek, přidá fotce efekty, apod. Dále dokáže třeba upřednostnit zprávy či e-maily od vybraných odesílatelů nebo „pročistit“ fotografie, apod.



Chytřejší Siri umožní klást personalizované komplexní dotazy, protože Siri porozumí kontextu

Hlasem ji nadiktujete, co potřebujete, a nebo ji příkaz můžete napsat. A to je společně s dotazy různého druhu analogie na ChatGPT od OpenAI, a přesně to potvrdil i Apple, který u Siri využívá model ChatGPT-4o. Aplikace funguje bezplatně a bez účtu, na druhou stranu, předplatitelé se po přihlášení dostanou ke svým placeným funkcím. Apple však uvedl, že podpora ChatGPT dorazí v průběhu tohoto roku, nikoliv to, že by měla být připravená již ze startu systému.



Tvorba obrázků (tedy spíše jejich mixování s fotkami z reálného světa) v modulu Image Playground, který bude přístupný všem aplikacím bez rozdílu

Operační systém iOS 18 dorazí na iPhony na podzim. Jeho součástí bude stále jen betaverze Apple Intelligence, která bude v USA a v angličtině dostupná už v průběhu léta. Další jazyky a funkce mají přibývat v průběhu dalších měsíců a let. Jenže u naší „malé češtiny“ to moc optimisticky nevidíme. Řada funkcí potřebuje pracovat s jazykem, a bez potřebného jazykového balíčku bude pro nás Apple Intelligence prakticky nepoužitelná.

Už teď je navíc jasné, že ze stávajících iPhonů bude AI v plném rozsahu podporovat jen iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. A pak samozřejmě budoucí „šestnáctky“...