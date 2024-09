iOS 18 instalovaný do starších iPhonů zpomaluje jejich výkon a má k tomu dobrý důvod

Apple v minulém týdnu vydal operační systém iOS 18, který se formou aktualizací dostal i na starší iPhony. YouTube kanál Geekerwan následně porovnal výkon starších iPhonů s novým iOS 18 a starším iOS 17. Ve všech případech pozoroval nižší výkon, který by však mohl pomoci výdrži iPhonů na jedno nabití. Nejedná se však o cílené zpomalení, jako v minulosti, díky němuž vnikla kauza #BatteryGate.



Výsledky benchmarku Geekbench 6 u iPhonu 14 Pro Max a iPhonu 15 Pro Max. Srovnání se týká verzí systému iOS 17 a iOS 18

Zmiňovaný YouTuber otestoval výkon v benchmarku Geekbench 6 u iPhonu 14 Pro Max a iPhonu 15 Pro Max. Nejprve zohlednil výsledek benchmarku v systému iOS 17, následně porovnal údaje po instalaci nejnovější verze iOS. Výsledek? U iPhonu 14 Pro Max došlo k poklesu jednojádrového a vícejádrového výkonu o 3,5 procenta. U iPhonu 15 Pro Max byl pokles výkonu 3,8 % (jedno jádro), resp. 3,9 procenta u vícejádrového testu.



U iOS 18 také dochází k pomalejšímu přechodu procesoru na maximální výkon

Z další analýzy výsledků vyplývá, že Apple upravil maximální „boost“ výkon procesoru. Konkrétně u A17 Pro trvá o třetinu déle, než se v iOS 18 dostane na maximální takt oproti iOS 17. Nepatrný úbytek výkonu by však uživatelé iPhonu vůbec neměli poznat, a jeho druhotným efektem by měla být nepatrně vyšší výdrž na jedno nabití. Jak konkrétně to s výdrží starších iPhonů bude, napoví až jejich dlouhodobé používání. Podle prvních výstupů do vypadá na hodinu výdrže navíc, což není mnoho, jenže někdy se hodí každá hodina navíc...

Via: Notebookcheck, LeakerApple