iOS 26 je za dveřmi. Čeká nás revoluce v designu, ankety v aplikaci Zprávy, animace v Hudbě a lepší CarPlay

Jablečný svět se již brzy opět pohne kupředu a my se můžeme těšit na nový iOS 26, který Apple představí na konferenci WWDC25. Nepůjde jen o kosmetické úpravy – hovoří se o největší designové revoluci od dob iOS 7, a dokonce o možné změně číslování operačního systému. Apple se však nezaměřuje pouze na nový kabátek, ale chystá i řadu praktických vylepšení pro každodenní aplikace.

Začněme aplikací Zprávy, která se naučí dva nové užitečné kousky a výrobce iPhonů tak zase o kousek dožene konkurenci. Díky pokročilé AI nabídne automatický překlad příchozích i odchozích zpráv v reálném čase. Komunikovat s přáteli či kolegy v zahraničí bude díky tomu mnohem snadnější. Zatím však visí otazník nad podporou češtiny – v minulosti totiž Apple v této oblasti zůstával pozadu.

Novinky v aplikacích Zprávy, Hudba a Poznámky

Druhou novinkou mají být ankety v rámci iMessage, což je funkce známá z konkurenčních platforem (například z Telegramu nebo WhatsAppu), která usnadní skupinová rozhodování. Zajímavostí je, že umělá inteligence může na základě kontextu konverzace sama navrhnout strukturu ankety – například při domlouvání termínu schůzky.

Pozadu nezůstanou ani aplikace Hudba a Poznámky. Pro milovníky muziky si Apple připravil efektní novinku v podobě animovaných obalů alb, které se budou zobrazovat na celé ploše zamčené obrazovky, čímž navážou na nedávné vylepšení widgetu „Přehrává se“. Je to sice drobnost, ale poslech hudby díky tomu získá nový vizuální náboj.

V Poznámkách se konečně dočkáme dlouho žádané funkce exportu do formátu Markdown. Tento jednoduchý značkovací jazyk umožňuje snadno převádět text do různých formátů – například pro web nebo dokumentaci. Pro běžného uživatele je to možná nepodstatný detail, ale pro ty, kdo tento formát využívají pro strukturované zápisky, jde o významný krok vpřed.

Vylepšení se dotknou také systému CarPlay, který by měl projít redesignem uživatelského prostředí, aby ladil s novým vzhledem iOS 26. Dobrou zprávou je, že se modernizace bude týkat i standardní verze tohoto automobilového rozhraní, nikoli jen chystané varianty Ultra. Zatím není jasné, jak hluboké změny nás čekají, ale nový design by měl být patrný na první pohled a má sjednotit zážitek napříč zařízeními.

Čeká nás spousta drobných vylepšení

Kromě hlavních lákadel se můžeme těšit i na další drobná, ale praktická vylepšení napříč systémem. Jedním z nich by mohl být odhad doby nabíjení přímo na zamčené obrazovce, což je funkce, kterou mnozí uživatelé určitě ocení, například pokud někam spěcháte a nabíjíte mobil na poslední chvíli.

Apple také pravděpodobně zapracuje na dalším zdokonalení samotné Apple Intelligence, což by se mohlo projevit chytřejší Siri a hlubší integrací AI do více aplikací. Konkrétní podoba těchto změn zatím není známá a některé funkce mohou být dostupné pouze v určitých regionech nebo na novějších zařízeních. Není ani jasné, zda se těchto novinek dočkají i uživatelé v EU.

Nesmíme zapomenout ani na tradiční důraz Applu na funkce zpřístupnění. I v iOS 26 se očekává jejich rozšíření – mluví se například o vylepšeném sledování očí nebo detailnějším nastavení funkce Music Haptics, která převádí hudbu do vibrací. Spolu s dalšími drobnými úpravami, jako je třeba zdokonalená podpora RCS pro lepší komunikaci s telefony s Androidem ve Zprávách, to přispěje k celkově vyladěnějšímu uživatelskému zážitku.

Úniky z iOS 26 ukazují, že Apple umí ohromit nejen velkými novinkami, ale také pečlivě vylepšovat detaily, které uživatelé skutečně ocení. Ať už jde o překlady, ankety, animace, nebo podporu Markdownu – jde o změny, které jsou sice nenápadné, ale v součtu mohou udělat z iPhonu ještě lepšího každodenního společníka.