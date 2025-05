iPady se dočkaly vlastní verze aplikace WhatsApp. Celých 15 let po iPhonech

Je to skoro k neuvěření, ale nejrozšířenější tablety na světě neměly dosud vlastní verzi nerozšířenější aplikace pro komunikaci. Jejich uživatelé dosud museli vystačit s webovou verzí v prohlížeči. WhatsApp se do iPadů dostává až teď – proti iPhonům se zpožděním 15 let. Meta jako vývojář WhatsAppu si byla poptávky vědoma a dnes slavnostně oznamuje její vydání. Aplikaci si můžete stáhnout v App Storu.

WhatsApp pro iPad je velmi podobný jako aplikace pro mobily, má všechny známé funkce včetně posledních „vymožeností“, jako jsou samolepky, skupinový hlasový chat, videohovory a audiohovory až s 32 lidmi atd. Můžete také sdílet obrazovku a používat zadní i přední fotoaparát. K tomu navíc využívá větší obrazovku iPadu a rozšířené možnosti multitaskingu.

Rozdělená obrazovka a podpora klávesnice

Specialitou WhatsAppu pro iPad jsou funkce Split View, Slide Over a Stage Manager, z nichž poslední jmenovaná je dostupná v systému iPadOS pro iPad Pro s čipem M4, iPad Pro 12,9″ (3. generace nebo novější), iPad Pro 11″ (1. generace nebo novější), iPad Air (5. generace), iPad Air 11″ (M2 nebo novější) a iPad Air 13″ (M2 nebo novější).

Multitasking s WhatsAppem umožní zobrazit několik aplikací najednou. Můžete například posílat zprávy a zároveň si procházet web nebo si volat se svými kontakty a u toho používat mapy. V aplikaci WhatsApp pro iPad můžete používat také Magic Keyboard a stylus Apple Pencil.

WhatsApp pro iPad se zařadí do ekosystému, v němž lze aplikaci používat na více zařízeních. Zprávy a konverzace tak budete mít synchronizované v iPhonu, počítači Mac i dalších zařízeních. Také v iPadech používá WhatsApp šifrování pro zprávy, hovory i multimédia. Použít lze také uzamčení chatu, aby vaše soukromé konverzace zůstaly chráněné, pokud iPad sdílíte s dalšími lidmi.

Zdroje a další informace: TZ Meta