iPhone 13 Pro meziročně zlevnil. Má 120Hz displej a zlepšuje kvalitu fotek i videa

Apple představil nový iPhone 13 Pro a 13 Pro Max. Telefony vypadají téměř stejně jako loni s plochými boky z nerezové oceli a skleněnými zády a zachovanou odolností IP68. Dokonce i rozměry zůstaly prakticky stejné, pomineme-li o 0,25 mm větší tloušťku. První viditelnou změnou je však o 20 % menší výřez pro Face ID.

Do úplného odstranění mají iPhony daleko, přesto Apple uživatelům přidal zase o něco více zobrazovací plochy. To opět na úhlopříčkách 6,1 a 6,7“. Samozřejmě se znovu jedná o OLED panely se Super Retina XDR rozlišením, ovšem s přidanou funkcí ProMotion, která telefonům v reálném čase dovolí měnit obnovovací frekvenci v rozmezí od 10 do 120 Hz, podle aktuální potřeby. Zvýšil se také maximální provozní jas na 1 000 nitů. Displej stále kryje ochranné sklíčko Ceramic Shield.

IPhony 13 Pro (Max) nabídnou i slušný posun ve výkonu díky šestijádrovému procesoru Apple A15 Bionic s vylepšeným 5-jádrovým GPU, které je o 50 % výkonnější než předchůdce. Nechybí ani rychlá konektivita včetně 5G a novinkou je podpora Dual eSIM. Vybrat si můžete úložiště startující opět na 128 GB až po novou 1TB variantu. Radost udělá i delší výdrž baterie o 1,5 respektive o 2,5 hodiny v případě modelu Pro Max. Telefony se stále nabíjí skrze Lightning konektor nebo bezdrátově přes MagSafe či Qi nabíječky.

Největší vylepšení fotoaparátu

Tím hlavním vylepšením je opět fotoaparát. Podle slov Applu jde vůbec o největší mezigenerační vylepšení iPhonu od jeho začátku. Objektivy jsou zde tři, všechny opět s rozlišením 12 MPx, ovšem došlo k jejich zvětšení velikosti i velikosti pixelů. V případě hlavního objektivu s vylepšenou clonou f/1.5 a pixely o velikosti 1,9 μm dokáží zachytit až více než dvojnásobek světla než předchůdci. Oba modely navíc nabídnou senzorovou stabilizaci obrazu, která ještě loni byla vyhrazena pouze pro model Max.

Ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/1.8 se také dočkal výrazného vylepšení za horšího světla, a to až o 92 %. Novinkou je, že jej lze konečně využít i k pořizování makro snímků i videí, a to ze vzdálenosti jen 2 cm od objektu. Radost udělá i nový teleobjektiv se 77mm ohniskem, které do iPhonu poprvé přináší 3× optický zoom. Všechny objektivy poprvé nabídnou noční režim. Novinkou je pak filmařský režim s možností přeostřování i po natočení a nový formát ProRes video, který filmařům pomůže vytěžit z iPhonu maximum. Natáčet lze samozřejmě i v DolbyVision.

Apple iPhony 13 Pro a 13 Pro Max přijdou v šedé, stříbrné, zlaté a nově i světle modré. Skvělou zprávou navíc je, že základní 128GB zlevnily. Model 13 Pro startuje už na ceně 28 990 Kč. Pro Max meziročně zlevnil dokonce o 2 tisíce na 31 990 Kč. Novinkou jsou však 1TB verze, které jsou naopak s cenami 44 390 Kč respektive 47 390 Kč nejdražšími iPhony v historii. Předobjednávky startují již v pátek 17. září, přičemž do volného prodeje přijdou 24. září.

Představení Apple iPhone 13 Pro (Max):