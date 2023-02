iPhone 14 Plus je propadák, Apple omezil jeho výrobu a dodávky displejů. Byl by rád, kdyby se na něj zapomnělo

Ne všechno s logem Apple má automaticky zaručený úspěch. Největší černou kaňkou poslední generace iPhonů je rozhodně model iPhone 14 Plus. Apple chtěl v loňském roce nabídnout „něco extra“, ovšem záhy bylo jasné, že se jedná o variantu telefonu, u které si chce Apple primárně finančně vylepšit. A všimli si toho i potenciální zákazníci, kteří se „plusku“ vyhýbají velkým obloukem. I proto nemá Apple potřebu vyrábět další kusy, a tak pro tento model zcela minimalizoval objednávky displejů.

Na grafu, který můžete vidět níže, je vidět poměr objednaných displejů pro iPhony 14, a to od června loňského roku až do února 2023. Po představení iPhonů je však patrný výrazný propad v dodávkách displejů pro iPhone 14 Plus. Applu telefony leží na skladě, a tak je není třeba vůbec vyrábět. Konkrétně v prosinci ani v lednu Apple neobjednal ani jeden displeje pro iPhone 14 Plus, v únoru budou tyto panely činit 2 procenta ze všech dodaných displejů pro nejnovější řadu iPhonů. Apple by byl velmi rád, kdyby tento model vůbec neexistoval.



Poměry všech dodaných displejů pro řadu iPhone 14 rozdělené podle měsíců a podle jednotlivých modelů. iPhone 14 Plus je vyznačen oranžovou...

A to je v ostrém kontrastu s modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, jejichž displeje budou v únoru tvořit 80 % ze všech dodaných displejů.

Kde se stala chyba?

Co hledat za nezájmem o model iPhone 14 Plus? Tento telefon na trhu nahradil iPhone 13 Mini, který narazil na preference zákazníků, kteří chtěli větší telefony. Jenže zvětšený základ bez inovací uživatelé taktéž příliš nezaujal. Základní idea byla sice správná, jenže cenově byl telefon úplně mimo. Přímo na dostřel je totiž model iPhone 14 Pro s výkonnějším čipsetem Apple A16 Bionic.

iPhone 14 Pro v Česku začíná na částce 33 490 Kč, iPhone 14 Plus startujete na metě 29 990 Kč. Mezi oběma modely je cenový rozdíl 3 500 korun, přičemž už na první pohled je „plusko“ díky absenci dynamického ostrůvku bráno jako telefon starší koncepce. Tento iPhone má zádech jen duální fotoaparát a jeho displej má pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci.

Nejoblíbenější iPhony

Další oblíbené iPhony

Pokud si k tomu připočteme loňský výrazný pokles segmentu mobilních telefonů a geopolitickou situaci ve světě, je jasné, že uživatelé nechtějí utrácet za smartphony, které mají minimum novinek. A to se bavíme o iPhonu za 30 tisíc, který už by mohl nějaké výkonové standardy splňovat.

Řešení tu samozřejmě jedno je, o telefon by byl vyšší zájem, kdyby došlo k jeho zlevnění. Jenže, Apple si kvůli ztrátě své pověsti nemůže dovolit výrazné zlevnění, které by současně přivolalo zájem veřejnosti. Musí tak dělat, že se nic neděje, jenže to nic nezmění na tom, že iPhone 14 Plus byl jednoznačným krokem vedle.

Představení základních modelů řady iPhone 14:

Zdroj: Ross Young, iphonewired