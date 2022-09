iPhone 14 Pro má bizarní problém s „bzučící” kamerou. Může poškodit telefon, Apple už chystá opravu

Už je to skoro tradice, že s příchodem každého iPhonu se objeví i nějaký problém, který vzbudí rozruch na internetu. Ani nové modely iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max tak nemůžou být výjimkou. Už několik dní po startu prodejů totiž první uživatelé začali hlásit netradiční problém s hlavním fotoaparátem.

U některých uživatelů, které natáčí nebo fotí jinými aplikacemi, než tou originální se však začaly objevovat komplikace s třesoucím se obrazem a hlavně tím, že kamerka při tom vydává bzučivé až prskavé zvuky, což samozřejmě sklidilo i spoustu pobavených reakcí. Nejde přitom ojedinělý případ, ale na problém upozornilo již několik uživatelů na Twitteru i YouTube.

Za vše může optická stabilizace

Jak už bylo zmíněno, problém se může objevit pouze u aplikací třetích stran, a to i sociálních sítí. Například při focení/natáčení na Snapchat, Instagram či TikTok. Podle prvních informací to vypadá, že se jedná o nějakou komplikaci související s optickou stabilizací, kdy se u těchto telefonů hýbe celý snímač. Tím jak se začne prudce třást, zřejmě naráží do stěn modulu fotoaparátu, což vydává onen bzučivý zvuk. Není tedy vyloučeno, že delším používáním může hrozit i možné poškození kamerky.

Jak se ukazuje, problém navíc není nijak zveličovaný a už si je ho vědom i sám Apple. Podle informací od Marka Gurmana z Agentury Bloomberg už Apple odhalil příčinu tohoto problému a příštím týdnu by měl vydat opravnou aktualizaci, která problém vyřeší. Pokud jste tedy tuto komplikaci u svého telefonu zaznamenali, zbytečně jeho kamerku netrapte s pokusy natáčet jinými aplikacemi a počkejte na opravu, abyste si telefon do té doby zbytečně nepoškodili.

Při natáčení s iPhonem 14 Pro se některým uživatelům třese kamera: