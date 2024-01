iPhone 15 Pro umí natáčet prostorové video. Teprve teď dává tato nepříliš známá funkce smysl

Na konci loňského roku společně s verzí iOS 17.2 vypustil Apple do světa funkci natáčení prostorového videa pro iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Možná jste si říkali, k čemu je taková funkce dobrá, když „3D video“ nemáte kde přehrát. To už je ale vyřešeno – brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro jdou právě v těchto dnech do prodeje (i když zatím jen v USA) a mimo jiné dokážou přehrát i speciálně natočená prostorová videa.



iPhone 15 Pro (Max) umí natáčet prostorová videa. Používá k tomu zároveň hlavní a širokoúhlý fotoaparát. Nahrávat se musí na šířku

Prostorová videa kvůli jejich náročnosti zvládnou natáčet zatím jen dva nejvyšší modely iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max. Funkci je ale nejdřív nutné zapnout v Nastavení. Fotosoustava prostorové video pořizuje v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu ve standardním dynamickém rozsahu. Video prochází pokročilou výpočetní videografií a ukládá se v kompresním formátu HEVC.

Natáčení na stativu za dobrého světla

Prostorové video se na iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max zachycuje hlavním a současně ultraširokým fotoaparátem v orientaci na šířku. Natáčení prostorových videí se od pořizování obyčejných videí na iPhonu nijak zvlášť neliší. Stačí otevřít aplikaci Fotoaparát, přepnout na video, otočit iPhone na šířku, klepnout na ikonu prostorového videa a začít nahrávat.



Je potřeba, aby při natáčení prostorového videa panovaly dobré světelné podmínky

iPhone začne video natáčet oběma zmíněnými objektivy a upraví zorný úhel z ultraširokého fotoaparátu tak, aby odpovídal tomu z hlavního fotoaparátu. Výsledné video se pak uloží jako jeden soubor. Prostorová videa jsou o něco náročnější z hlediska natáčecích podmínek. Nejlepších výsledků autor dosáhne, pokud bude iPhonem co nejméně pohybovat a bude natáčet v dobrých světelných podmínkách.

Prostorová videa se na iPhonu a dalších zařízeních objevují jako standardní 2D videa a v aplikacích jako Zprávy je lze přehrávat a posílat stejně jako jakékoli jiné video. Všechna pořízená prostorová videa se ukládají v aplikaci Fotky do nového alba s názvem Spatial a díky iCloudu se synchronizují napříč všemi zařízeními, která uživatel vlastní. Do brýlí Apple Vision Pro se prostorová videa dostanou právě přes iCloud. Přehrát je lze v samostatném okně nebo je roztáhnout přes celé zorné pole.