iPhone 15 Pro Max trápí další problém. Už po pár dnech se u některých kusů objevují známky vypálení displeje

Uvedení iPhonů 15 na trh lze popsat libovolnými slovy, jen ne tím, že by všechno šlo „jako na drátkách“. Barvy ani zpracování některých iPhonů nebylo ideální už při vybalení z krabice, iPhony 15 Pro měly v někteých případech displeje, které nebyly správně zarovnány s bočními hranami, rachotily jim repráčky, a navíc se přehřívaly. A, zatímco tento neduh spravila softwarová aktualizace, další zjištěný problém je tak snadno vyřešit nepůjde. Někteří uživatelé iPhonu 15 Pro Max hlásí už pár dnech používání vypálené displeje.

Tento „fenomén“ se objevuje i OLED displejů, které zobrazují po dlouhý časový úsek statický obraz, a to při vysokém jasu displeje. A to po delší době používání zařízení, a často u položek, které jsou u telefonu zobrazené neustále. Např. dotykové ovládací prvky, ikona baterie ve stavovém řádku nebo třeba „mramorování“ mapových podkladů. Na fotkách však můžeme vidět displej aktuálně nejvýše postaveného iPhonu, na němž je vypálená klávesnice, a to včetně viditelných písmen u jednotlivých kláves, i náhledové okno videa na YouTube.



Jak odhalit (počínající) vypalování displeje u OLED displeje telefonu libovolné značky? Zobrazte si na něm tuto šedou tapetu přes celý displej a nastavte si ručně jas displeje do nízkých hodnot

Ne, není to ideální stav, ale z dostupných informací vyplývá, že se nejedná o nějak rozšířený problém. Na webu jsme našli zmínku o pěti případech, což může být navázáno i na specifickou várku displejů. To ostatně naznačuje i to, že se tato chyba neobjevila u žádného jiného aktuálního iPhonu. Na druhou stranu, u loňské generace se podobný problém neobjevil vůbec...

Vadná várka displejů?

Počínající vypalování můžete poznat podle „duchů“ ma displeji. Při přenutí do nové nabídky si ještě na displeji všímáte vizuálních stop obrazovky, která na něm byla vyobrazena před chvílí. Jak nejjednodušeji zahlédnout vypálené části displeje? Zobrazte si na něm šedou tapetu a nastavte si jas velmi nízko. Pokud bude mít displej známky či náznaky možného vypálení, právě v těchto podmínkách jej odhalíte nejspolehlivěji.

Takto vypálené displeje iPhonů po pár dnech používání zřejmě značí výrobní chybu, kterou by měl kompenzovat prodejce opravou v rámci záruky nebo výměnou za nový kus. Pokud se na to však podíváme z ptačí perspektivy, už dlouho nepamatujeme generaci iPhonů, kterou trápily hardwarové a softwarové problémy by v takové míře.

Zdroj: Apple, Reddit, Tarun Vats