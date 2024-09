Ceny iPhonů 16 v Česku. Za vyšší výkon se nepřiplácí, stojí úplně stejně jako loňské modely při uvedení

Apple v rámci své tradiční zářijové keynote představil nové iPhony řady 16 a 16 Pro. Dlouho před akcí se spekulovalo, jaké ceny nasadí, jednu chvíli se mluvilo dokonce i o zdražení. Dobrou zprávou je, že se tak nestalo, a ceny Apple kompletně zachoval. Všechny paměťové varianty tak stojí úplně stejně jako stály modely iPhonů 15. Nezměnilo se dokonce ani rozložení paměťových variant.



Nové iPhony 16 a 16 Pro zachovaly stejné ceny i paměťové varianty jako předchozí generace.

Základní modely 16 a 16 Plus přichází ve variantách 128, 256 a 512 GB. Model 16 Pro navíc přidává vyšší 1TB verzi. Nejvyšší model iPhone 16 Pro Max je pak dostupný minimálně ve 256 GB verzi.

Cenové srovnání napříč generacemi:

(ceny při uvedení 2024) 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Apple iPhone 16 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč - Apple iPhone 16 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč - Apple iPhone 16 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč Apple iPhone 16 Pro Max - 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč

(ceny při uvedení 2023) 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Apple iPhone 15 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč - Apple iPhone 15 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč - Apple iPhone 15 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč Apple iPhone 15 Pro Max - 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč

(ceny při uvedení 2022) 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Apple iPhone 14 26 490 Kč 29 990 Kč 36 490 Kč - Apple iPhone 14 Plus 29 990 Kč 33 490 Kč 39 990 Kč - Apple iPhone 14 Pro 33 490 Kč 36 990 Kč 43 490 Kč 49 990 Kč Apple iPhone 14 Pro Max 36 990 Kč 40 490 Kč 46 990 Kč 53 490 Kč

Nové jsou letos některé barvy. U modelů iPhone 16 vsadil na sytější pastelové barvy v čele s modrofialovou (ultramarínovou), modrozelenou, růžovou, bílou a černou. V případě modelů Pro jsou barvy opět čtyři, přírodní titanová, bílá a černá a nově i pouštní (zlatá), která nahradila loňskou modrou.

Předprodeje iPhonů 16 začínají už tento pátek 13. září 2024 ve 14 hodin. Už o týden později, 20. září 2024 přijdou do běžného prodeje a dočkají se jich první majitelé u nás i ve světě. Zároveň v nabídce oficiálního Apple Storu zůstávají ještě starší modely iPhone 15 (Plus), iPhone 14 (Plus) a nejlevnější iPhone SE z roku 2022. Modely iPhone 15 Pro (Max) byly z nabídky vyřazeny, doprodávat se ale budou u oficiálních resellerů a prodejních partnerů.