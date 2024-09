iPhone 16 je dosud nejsnáze opravitelný telefon od Applu. Kutilové budou potřebovat krokosvorky

Společnost iFixit, která se zabývá profesionálními opravami chytrých telefonů a také lobbuje za to, aby čím dál víc modelů bylo opravitelných v domácích podmínkách, rozebrala nejnovější Apple iPhone 16, aby zjistila, jak je na tom s náročností oprav. Výsledné hodnocení je pozitivní – podle iFixit jde o dosud nejsnáze opravitelný telefon od Applu. Firma mu udělila skóre opravitelnosti 7 z 10, což je slušný výsledek.



Rozebraný iPhone 16 a jeho jednotlivé součástky

Podle iFixit přináší nové iPhony 16 tři významné inovace pro snazší opravy. První novinkou je použité lepidlo, které drží baterii. Jde o speciální materiál vyvinutý společností Tesa, kterou nejspíš znáte coby výrobce nejrůznějších lepicích pásek. Materiál se po průchodu elektrického proudu uvolní, stačí pustit proud z 9V baterie přes krokosvorky po dobu 60 sekund. Při výměně akumulátoru tak už nejsou potřeba žádné křehké lepicí proužky, které se po vícerém odlepení mohly deformovat.



Baterie je přichycena speciálním lepidlem, které se po vpuštění proudu uvolní

Druhou změnou je baterie v modelu 16 Pro, která má pevný ocelový obal namísto měkkého pouzdra. Tento způsob už opraváři znají například z Apple Watch. Výhodou pevných baterií je skutečnost, že jsou méně náchylné k propíchnutí šroubovákem, což výrazně snižuje riziko požáru. Protože model Pro nevyužívá nové lepidlo, může být někdy nutné baterii vypáčit, a právě pevný obal tento proces dělá bezpečnějším. Jediným modelem, který se v tomto ohledu nezměnil, je vlajkový iPhone 16 Pro Max. Ten zůstává bez vylepšení baterie.

Snazší přístup ze zadní strany

Třetí vylepšení se týká konstrukce, která umožňuje vstup do vnitřku telefonu z přední i zadní strany. Tuto inovaci Apple představil poprvé u iPhonu 14, ale až v letošní generaci ji zavedl do modelů Pro. Pokud nechcete zrovna měnit displej, je možnost nemuset při opravách sundávat drahý a křehký ProMotion OLED panel a získat přístup do telefonu ze zadní strany velké plus. Zejména u jednoduchých oprav, jako je výměna baterie, to výrazně zjednodušuje celý proces.



Zezadu to jde snáz

iFixit chválí také funkci v rámci systému iOS 18, tzv. „Repair Assistant“. Tato aplikace by měla zrušit softwarové překážky, které komplikovaly opravy. U loňského iPhonu 15 ještě nebyla úplně dotažená, ale na základním iPhonu 16 fungovala bezchybně – stačilo jediné kliknutí pro spárování a kalibraci všech komponent najednou.



Domácím kutilům se při opravách iPhonu 16 budou hodit krokosvorky

Celkově iFixit hodnotí opravitelnost iPhonu 16 známkou 7 z 10, i s ohledem na brzké vydání náhradních dílů Applem. Firma výrobce chválí i za to, že udělal důležité kroky k lepší opravitelnosti hardwaru, když zrušil omezení párování nových dílů. To je velký krok vpřed pro komunitu opravářů. I přesto by ale většina méně manuálně zdatných uživatelů měla opravu svého iPhonu raději svěřit do rukou odborného servisu.

Odlepení baterie iPhonu 16 po vpuštění proudu do speciálního lepidla: