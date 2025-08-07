Vše, co víme o iPhonu 17 a zářijové keynote Applu. Přijde tenký Air, netradiční barvy a vyšší ceny

Podzim roku 2025 bude jednoznačně ve znamení iPhonů. Čtyři modely tentokrát čeká velká proměna – místo zvětšené varianty „Plus" dojde k premiéře ztenčené varianty „Air". Telefony projdou řadou větších i menších změn.
Stále čtyři iPhony
Apple zachová čtveřici iPhonů, které tentokrát kompletně vyrobí z hliníku. Air by na něm měl mít ještě vrstvu z titanu. Právě iPhone 17 Air bude v portfoliu úplnou novinkou, protože nahradí model Plus, o něhož nebyl takový zájem, jak Apple předpokládal.
iPhone 17 Air v portfoliu Applu nahradí dosud používané modely Plus
U všech modelů pokračuje trend zvětšování displejů, liší se však vzhled i počty foťáků na zadní straně. iPhone Air bude mít jeden snímač, základní iPhone 17 dva fotoaparáty a tři pak dostanou modely Pro. Fotomodul u Pro variant bude navíc výrazně větší než u iPhonů 16 Pro.
Barvy základního iPhonu (vlevo) a modelů Pro
Apple se odváží i s barevnými variantami. U Pro modelů se očekává modrá a oranžová, u základního iPhonu 17 pak zelená, světle modrá nebo růžová.
V těchto čtyř barvách se bude nabízet iPhone 17 Air
