Očekávané zadní strany iPhonů 17 (zleva): iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Zdroj: Majin bu, X

iPhone 17 Air v portfoliu Applu nahradí dosud používané modely Plus Zdroj: Apple Hub

Základní paleta barev iPhonu 17 Zdroj: Sonny Dickson

V těchto odstínech se bude nabízet iPhone 17 Pro a Pro Max. Zajímavá je hlavně oranžová Zdroj: Sonny Dickson

Barvy, které pojme za své iPhone 17 Air Zdroj: Sonny Dickson

Všechny displeje iPhonů 17 budou podporovat 1 až 120Hz obnovovací frekvenci a režim Always On Zdroj: Martin Miksa, Živě

Specifikace letošní modelů Pro. Zprávy se zatím rozcházejí u maximálního výkonu bezdrátového nabíjení a u hodnoty optického přiblížení Zdroj: Apple Hub

Výkon dodá 3nm procesor Apple A19 Zdroj: Apple/koláž Živě

Srovnání tloušťky baterie iPhonu 17 Air a iPhonu 17 Pro Zdroj: Naver

Na této maketě je vidět, jak velký bude fotomodul u iPhonu 17 Pro Zdroj: Majin bu, X

Letošní novinky se však nemahí točit jen okolo iPhonů Zdroj: Apple Hub

Vše, co víme o iPhonu 17 a zářijové keynote Applu. Přijde tenký Air, netradiční barvy a vyšší ceny

Martin Chroust
7. srpna 2025
  • Apple v září představí očekávaný iPhone 17
  • Už teď víme, jak budou vypadat a co nového budou umět
  • Přinášíme souhrn nejaktuálnějších novinek před premiérou iPhonů

Podzim roku 2025 bude jednoznačně ve znamení iPhonů. Čtyři modely tentokrát čeká velká proměna – místo zvětšené varianty „Plus" dojde k premiéře ztenčené varianty „Air". Telefony projdou řadou větších i menších změn.

Stále čtyři iPhony

Apple zachová čtveřici iPhonů, které tentokrát kompletně vyrobí z hliníku. Air by na něm měl mít ještě vrstvu z titanu. Právě iPhone 17 Air bude v portfoliu úplnou novinkou, protože nahradí model Plus, o něhož nebyl takový zájem, jak Apple předpokládal.

iPhone 17 Air v portfoliu Applu nahradí dosud používané modely Plus

U všech modelů pokračuje trend zvětšování displejů, liší se však vzhled i počty foťáků na zadní straně. iPhone Air bude mít jeden snímač, základní iPhone 17 dva fotoaparáty a tři pak dostanou modely Pro. Fotomodul u Pro variant bude navíc výrazně větší než u iPhonů 16 Pro.

Barvy základního iPhonu (vlevo) a modelů Pro

Apple se odváží i s barevnými variantami. U Pro modelů se očekává modrá a oranžová, u základního iPhonu 17 pak zelená, světle modrá nebo růžová.

V těchto čtyř barvách se bude nabízet iPhone 17 Air

Určitě si přečtěte

Články odjinud

