iPhone jen připevníte na stěnu. Nová řada magnetických dobíječek už nepotřebuje podložku na stůl

Bezdrátové dobíjení má to kouzlo, že telefon zbavíte veškerých drátů, magnetické bezdrátové dobíjení má zase bonus v tom, že telefon drží přesně na místě. Díky této kombinaci vznikla nová řada dobíječek, které doslova „přišpendlí“ iPhone přímo na zeď. K čemu bezdrátovou podložku na stole, když můžete iPhone nabíjet přímo na stěně?



Magnetická dobíječka pro iPhony nepotřebuje rovný povrch, nabijete je přímo na stěně. A do USB-C můžete zapojit kabel a souběžně dobíjet třeba iPad

Bezdrátové nabíječky „na stěnu“ dodává holandský firma Zens. Zapojíte ji přímo do zástrčky, a hned k ní můžete magneticky přichytit iPhone. Magnety jsou silné, takže pád telefonu na zem nehrozí, je to však zkouška vaší důvěry. Zřejmě budete raději nabíjet v kuchyni několik desítek centimetrů nad kuchyňskou linkou, a ne v zásuvce, která je součástí kuchyňského ostrůvku metr nad podlahou. Protože, co kdyby...

Adaptér podporuje Qi2 a kompatibilní iPhony dobije výkonem 15 wattů. Pokud máte zásuvku relativně blízko od podlahy nebo kuchyňské linky, můžete k ní připojit druhý telefon přes USB-C konektor (max 18W na výstupu), a efektivně tak nabíjet dvě zařízení najednou. Nabíjený iPhone můžete brát jako iPhone ve stojánku, v němž si můžete pustit film nebo si třeba zobrazit recept na vaření. Alespoň to jsou představy výrobce, na jehož stránkách si můžete nabíječku zakoupit za 50 eur, což dělá necelých 1 300 korun. K dostání je v černé a v bílé barevné variantě.