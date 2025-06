iPhone může fotit ještě lépe než doposud. Paradoxně díky tvůrcům Google Pixelu

Ve světě mobilních technologií se občas stávají ironické věci. Společnost Adobe představila novou fotografickou aplikaci pro iPhony s názvem Project Indigo. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby za jejím vývojem nestáli Marc Levoy a Florian Kainz – tedy mozky, které dříve v Googlu stvořily fotografický zázrak jménem Pixel s jeho pověstnými nočními snímky. Nyní jejich kouzla mohou okusit i jablíčkáři.

Aplikace funguje primárně tak, že namísto jediného snímku pořídí v rychlém sledu až 32 záběrů, které podexponuje, aby se zachovala kresba v nejsvětlejších částech scény. Jednotlivé snímky následně digitálně složí do jedné výsledné fotografie. Výsledkem je fotka s nižším šumem, lepší kresbou ve stínech i světlech a přirozeným podáním barev, tedy přesně to, co běžné mobilní snímky často postrádají.



Aplikace Project Indigo

Cílem tvůrců bylo nabídnout alternativu k tomu, co sami označují jako „smartphonový vzhled“. Tedy fotky, které jsou často nepřirozeně přesvětlené, s přehnanými barvami a agresivním doostřením. Project Indigo se naopak snaží o přirozenější podání, které připomíná spíše vzhled snímků z klasické zrcadlovky. Cílem jsou jemnější úpravy, které působí realističtěji, zvláště při prohlížení na větším monitoru.

Project Indigo přináší mnoho vychytávek

Kromě automatiky nabízí tento nástroj i plně manuální ovládání. Můžete si tak sami nastavit zaostření, čas závěrky, citlivost ISO, vyvážení bílé i počet snímků v dávce. Fotograf tak má možnost ovlivnit podle svých představ nejen expozici, ale i míru šumu nebo ostrosti.



Úvodní nastavení aplikace

Project Indigo nabízí i několik specialit: například režim dlouhé expozice, který dokáže vykouzlit efektní rozmazání pohybu. Noční režim automaticky detekuje, kdy je telefon na stativu, aby mohl použít delší časy. Zajímavou funkcí je také vylepšený digitální zoom, který nevyužívá umělou inteligenci k „domýšlení“ detailů, ale skládá obraz z více snímků pořízených s nepatrným posunem vznikajícím přirozeným třesem rukou. Výsledkem by mělo být ostřejší a reálnější přiblížení.

Aplikace myslí i na pokročilejší uživatele, takže snímky lze ukládat nejen do běžného formátu JPEG (konkrétně v hybridním JPEG SDR/HDR), ale také do formátu DNG. Ten, na rozdíl od JPEG, nemá „napevno“ aplikované žádné softwarové úpravy a poskytuje tak mnohem větší volnost při následném editování v programech jako je Adobe Lightroom, s nímž je Indigo pochopitelně úzce propojeno.

Fotky jako ze zrcadlovky

Zásadní rozdíl oproti běžným aplikacím pro focení tedy tkví v tom, že Indigo primárně cílí na „přirozený“ vzhled snímků. Místo agresivního doostřování, přesycených barev a vyhlazování pleti sází na jemné úpravy. Výsledkem by měly být fotografie, které vypadají dobře nejen na displeji telefonu, ale i na velké obrazovce nebo v tisku.



Vlevo fotka z iPhonu, vpravo z Indigo složená z více snímků

Project Indigo je prozatím experimentem či jakousi laboratoří, kde si Adobe zkouší nové technologie, jako je například odstraňování odlesků ze skleněných ploch. Tvůrci již přislíbili, že v budoucnu přijde i verze pro Android, portrétní režim, mód pro focení panoramat, a dokonce i natáčení videa. Vypadá to, že nás na poli mobilní fotografie čekají velmi zajímavé časy, poháněné nejen hardwarem, ale především chytrým softwarem.

Indigo je zdarma, bez nutnosti registrace a přihlašování. Je k dispozici pro iPhony 12 Pro a novější Pro modely, případně všechny iPhony od řady 14 výš. Nejlepší výsledky ale podává na nejnovějších modelech díky jejich vyššímu hardwarovému výkonu.