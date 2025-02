iPhone nebude nikdy kompletně americký. A nepomůžou tomu ani nová cla Donalda Trumpa

Americký prezident Donald Trump uvalil od března 25% clo na dovážený hliník a ocel, což by nemělo ovlivnit ceny telefonů, a to ani v USA, ani ve zbytku světa. Co by však cenu telefonů ovlivnit mohlo, je 10% clo na dovoz z Číny, která vyrábí 80 % všech telefonů. Pokud si Apple nezjedná výjimku, bude muset tato cla promítnout do koncové ceny telefonů. Podle některých analytiků je však pravděpodobné, že Apple celní poplatky „uhradí" ze svých zisků, aby si nerozhněval dlouholeté uživatele, kteří jsou citliví na zvyšování cen iPhonů.



Z hliníku má vyrobené tělo třeba iPhone 16

Pokud by skutečně došlo ke zvýšení cen iPhonů o 10 % kvůli americkým tarifům, Apple by pravděpodobně měnil cenovou politiku plošně, a to na celém světě. Jinak by musel v USA vysvětlovat zájemcům o iPhony, proč jsou v Evropě o 10 procent levnější. Trump chce americkým produktům vrátit „národní hrdost", ovšem iPhone nikdy nebude zcela americký. Společnost se jen těžko vzdá dodavatelského řetězce v Asii, který navíc dokáže vyrábět iPhony za cenu, jíž spojené státy kvůli vyšším mzdám nemohou konkurovat.

Výroba se do USA nepřesune ze dne na den

Na domácí trh rozhodně nelze přesunout výrobu nejsložitějších komponent, jako jsou procesory Apple A18 vyráběné firmou TSMC na Tchaj-wanu. Fotoaparáty zase Applu dodává japonská firma Sony Semiconductor Solutions Group. I kdyby Apple udělal natolik odvážný krok a otevřel v USA montovnu iPhonů, nikdy by o nich nemohl tvrdit, že jsou kompletně americké. Například zmiňovaná TSMC už v americké Arizoně uvedla po letech vývoje do provozu výrobu procesorů Apple A16, což je o dvě generace starší procesor než ten nejnovější. Blížící se 2nm čipsety stávající výkonové bariéry v nadcházejících letech ještě výrazněji prolomí, jenže z rozhodnutí vlády na Tchaj-wanu je výroba 2nm čipů pod hlavičkou TSMC mimo tuto zemi zakázána.

Podle zdroje existuje malá šance, že Apple u iPhonů 18 využije 2nm výrobní technologii od Intelu. Proč ale měnit něco, co je dávno zaběhnuté? Zvláště u iPhonů, které jsou klíčovým produktem značky. I když by si to Donald Trump asi velmi přál, cesta k ryze americkému iPhonu je pekelně klikatá.

Zdroj: Wired