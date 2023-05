iPhone není automatickou zárukou spokojenosti. Apple eviduje největší pokles pozitivních recenzí za 10 let

Díky rekordním finančním výsledkům Applu ve druhém čtvrtletí, pod nějž se podepsaly iPhony, byste nabyli dojmu, že jsou uživatelé iPhonu 14 spokojenější, než tomu bylo u předchozí generace iPhone 13. Chyba lávky! Zatímco od iPhonu 5 spokojenost zákazníků, měřená pozitivními „pětihvězdičkovými“ recenzemi, model od modelu rostla, v případě řady iPhonu 14 spokojenost uživatelů po letech růstu klesla. A to poměrně výrazně.

Ze zdrojové analýzy vyplývá, že uživatele byly spokojenější s iPhonem 13, a to o osm procent oproti nejnovějšímu iPhonu 14. Jedná se tak o největší pokles za deset let. Až dosud pamatoval pokles jen iPhone 5 z roku 2012, u něhož popularita meziročně klesla o čtyři procenta. Tentokrát je pokles hned dvojnásobný. Je třeba zmínit, že se pokles pozitivních recenzí netýká jen základního iPhonu, ale také modelu Pro (pokles o 8 procent) a Pro Max (pokles o 6 %). Co je příčinou nižší spokojenosti uživatelů?



Spokojenost uživatelů iPhonů po deseti letech růstu propadla o 6 až 8 procent, a to, nejen u základního modelu, ale také u verze Pro Max (Zdroj: Perfectrec)

Odpověď zřejmě skrývá nepopulární rozhodnutí Applu, který u iPhonu 14 ponechal starší čipset i 60Hz displej, zatímco ostatní modely dostal nový čipset Apple A16 Bionic a 120Hz panely. Apple uměle rozdělil své I modely i tím, že Dynamic island dodal jen do Pro variant, zatímco základní model nabídl výrazný výřez k displeji, který byl „v módě“ před několika lety. Apple tímto rozdělením hardwarových specifikací podprahově nutí uživatele investovat do dražších modelů, což se taktéž odrazilo v menším počtu pozitivních recenzí u základního iPhonu.

Nejméně oblíbený iPhone

Pokud se podíváme do historie, snadno odhalíme iPhone, který měli uživatelé nejméně v oblibě. Jinými slovy, měl nejmenší počet kladných recenzí. Tento „titul“ připadnul iPhonu 5C, který měl „jen“ 64 % pětihvězdičkových recenzí. A to zejména proto, že spousta zájemců dala přednost iPhonu 5S s větším grafickým výkonem.



Nejméně a nejvíce oblíbené iPhony podle počtu pětihvězdičkových recenzí. Na chvostu tabulky se nachází iPhone 5C, největší spokojenost hlásí uživatelé iPhonu 13 Pro Max. Do červených čísel se propadly i iPhony SE (Zdroj: Perfectrec)

Legendární „pětka“ však měla náskok jen jedno jediné procento, protože změny mezi iPhonem 4S a iPhonem 5 byly skutečně jen spíše kosmetické. Pokud se podobným pohledem podíváme i na rozdíly mezi základními iPhony 13 a iPhony 14, není se v případě nelichotivého výsledku čemu divit.

Nejoblíbenější iPhony

Další oblíbené iPhony

Součástí celé analýzy bylo celkem 669 543 uživatelských recenzí z Googlu, přičemž ke každému modelu bylo k dispozici minimálně 2 304, nejvíce pak 56 832 recenzí.

Zdroj: Perfectrec