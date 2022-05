iPhone ohlídá vaši hladinku. Navátého řidiče preventivně ani nenechá sednout do auta

Alkohol za volantem je velmi nebezpečný, a přesto že u nás platí nulová tolerance na alkohol v krvi, někteří odvážlivci si troufnou řídit pod vlivem, což může mít fatální následky. Tomu se pokusí zabránit Apple, jak ukazují nové patenty. Firma v nich popisuje, že by chtěla z iPhonu udělat plnohodnotný alkoholtester. Samozřejmě už dnes existují různé aplikace, které po připojení k chytrým testerům ukáží množství alkoholu v krvi. Cílem Applu však je se dodatečnému příslušenství úplně vyhnout.



Apple by mohl v případě detekce požití alkoholu zakázat uživateli odemknout auto (obr.: PatentlyApple)

Možnou přítomnost alkoholu v krvi totiž iPhone může být schopen detekovat dle stylu chůze, kdy si pak situaci může ověřit sadou některých úkolů, které uživateli předloží. Například položením nějaké matematické hádanky, či jiných úkolů, které zjistí, zda je uživatel dostatečně střízlivý. Pokud nebude, může uživateli v rámci jeho vlastní bezpečnosti některé věci zkomplikovat.

Například by iPhone opilému člověku dočasně zablokoval přístup k funkci CarKey, takže by se nemohl dostat do svého vozu a pokusit se o řízení. Podobné funkce by byly odříznuty i v případě, že by telefon dokázal nějakým způsobem získat přesnější hodnoty alkoholu v krvi. V takovém případě by se nejprve hodnota ověřila povolenými hladinami alkoholu v krvi v dané zemi. K měření alkoholu na iOS dnes slouží například aplikace BacTrack.

Vzhledem k tomu, že funkce odemykání auta telefonem je u Applu zatím stále v počátcích a podporuje ji jen několik modelů aut (zejména nových modelů BMW) nelze v blízké době očekávat, že by šlo o nějaké velké omezování uživatelů, kteří by s tímto přístupem museli předně sami souhlasit. Přesto jde o velice zajímavý krok, který může navzdory nevoli uživatelů potencionálně zachránit i několik lidských životů.

Zdroj: Patently Apple