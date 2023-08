iPhone si zapisuje, kde všude jste byli. Jak smazat historii polohy?

Možná si to ani neuvědomujete, ale iPhone ve výchozím nastavení zaznamenává místa, kam chodíte, a tato data posílá do iCloudu. Dle Applu jsou však chráněná end-to-end šifrováním, takže firma k nim nemá přístup. Vidíte je jen vy a aplikace, kterým povolíte oprávnění.

Funkce je v systému dostupná od iOS 10 a spravovat ji můžete přes Nastavení | Soukromí a zabezpečení | Polohové služby a tam dole klepněte na Systémové služby. Tam si vespod všimněte položky Významná místa.



Historie polohy v iOS 16

Když klepnete prstem i na ni, uvidíte, kde všude jste v poslední době byli. Nebo spíš už neuvidíte. Do iOS 14 se funkce chovala podobně jako historie polohy v iPhonu, takže jste mohli zkontrolovat jednotlivá místa a časy/data, kdy jste tam byli. Od iOS 15 se už v nastavení zobrazí jen to, kolik významných míst jste navštívili a na mapce uvidíte to poslední, typicky domov.

Export dat bohužel chybí. Historii polohy zde můžete akorát smazat, případně její záznam do budoucna vypnout. Připravíte se tím ale o některé užitečné funkce související s polohou.