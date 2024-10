iPhone v roli platebního terminálu. Apple spouští v Česku funkci Tap to Pay

iPhone není pouze prostředek k placení na straně zákazníka, ale nově také na straně obchodníka. Ten může telefonem nahradit klasický bezkontaktní platební terminál. Je to možné díky službě Tap to Pay, kterou Apple nově rozšiřuje do České republiky a na několik dalších trhů v EU. Obchodníci nebudou ke zprovoznění potřebovat žádný další hardware, vystačí si pouze se svým iPhonem (Xs a novějším) a aplikací jednoho ze zprostředkovatelů plateb.

Na straně zákazníka lze potom platit stejným způsobem, jakým je zvyklý na jakémkoli jiném bezkontaktním terminálu, tzn. buď klasickou fyzickou platební kartou, službou Apple Pay, Google Pay nebo jakoukoli jinou digitální peněženkou, hodinkami Apple Watch atd. Tap to Pay na iPhonu lze využívat s bezkontaktními kreditními a debetními kartami, které vydaly karetní společnosti Mastercard, Visa, American Express a Discover.



Zákazník může platit, jak je zvyklý – kartou, telefonem nebo hodinkami. Na straně obchodníka bude iPhone s aktivní funkcí Tap to Pay

V České republice je od počátku k dispozici pětice zprostředkovatelů bezkontaktních plateb pro službu Tap to Pay. Jedná se o společnosti Adyen, Global Payments, Stripe, SumUp a Viva.com. Podporovány jsou i platby zabezpečené PIN kódem.

Například u Global Payments obchodníkům stačí na svůj iPhone nainstalovat bezplatnou aplikaci GP Tom pro iOS, pro Androidy s funkcí NFC už je aplikace dostupná několik let. Služba cílí hlavně na drobné živnostníky, řemeslníky, taxikáře, menší restaurace, rychlá občerstvení, lékaře a veterináře. Obchodníci platí zprostředkovateli provizi za platbu obvykle ve výši okolo 2 %.

Při navrhování a vývoji všech platebních funkcí od Applu hraje velkou roli soukromí a ochrana dat. Tap to Pay na iPhonu využívá k ochraně platebních údajů stejnou technologii jako Apple Pay. Všechny transakce uskutečněné přes Tap to Pay na iPhonu jsou šifrovány a zpracovávány pomocí Secure Element a Apple nemá přístup k tomu, co si uživatelé kupují a kdo platbu provádí.

Jak funguje Tap to Pay na iPhonu: