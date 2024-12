iPhone za měsíční „předplatné“ nebude. Applu by hrozila regulace i nevole ze strany partnerů

Měla z toho být velká mobilní revoluce. Apple chtěl před dvěma lety nabídnout iPhone jen za měsíční předplatné, ale celé řešení odkládal a odkládal, až na něj zanevřel nadobro. Na papíře to sice vypadalo velmi zajímavě a touto formou distribuce iPhonů se mělo začít už před dvěma lety, Apple z toho nakonec vycouval. A zdroje z firmy naznačují, proč se tak nakonec stalo.



iPhone za předplatné? Myšlenka to byla zajímavá, ale v praxi špatně proveditelná. Apple zrušil celý interní tým, a projekt uložil k ledu

Apple měl před lety geniální nápad, jak ještě zvýšit počty iPhonů v rukou uživatelů. Vycházel z populárního předplatného aplikací, které chtěl rozšířit rovnou na celý iPhone. Při pořízení byste za něj nezaplatili ani korunu a jeho používání byste si předpláceli pravidelnými měsíčními platbami. Každý rok byste za to dostali k používání nový iPhone, a loňský model byste zase vrátili. Apple tím chtěl „prodat“ ještě více iPhonů, „zaháčkovat“ si další uživatele do svého ekosystému a zajistit si trvalé příjmy z předplatného.

Obavy partnerů i Applu o možnou regulaci

Předplatné iPhonů mělo fungovat už od konce roku 2022, Apple jej následně odložil na rok 2023, a po sérií odkladů je jasné, že se žádná taková služba už neobjeví. Zejména proto, že Apple celý interní tým, zodpovědný za tento projekt, rozpustil, a přeřadil zaměstnance na úplně jiné projekty. Přesto služba alespoň fungovala v uzavřené betaverzi, které se účastnili zaměstnanci Applu z několika různých divizí.



iPhone se podepisuje pod příjmy Applu 51 procenty (údaje za rok 2023). Předplatné mělo jeho podíl ještě zvýšit

Předplatné za iPhone by bylo zobrazeno v App Storu hned vedle předplacených aplikací. Apple k pořizování iPhonů nechtěl využívat služby třetích stran, a tak chtěl zápůjčky a financování řešit napřímo sám. Jenže Apple narazil u svých partnerů a operátorů, kteří nabízejí zařízení na splátky, pro které by bylo „předplatné iPhonů“ vlastně přímou konkurencí. Problém byl také s tím, že by musel Apple dodržovat stejná pravidla jako firmy vydávající platební karty, takže z celého řešení vycouval, a ještě navrch zrušil službu Apple Pay Later, které hrozilo to stejné.

Mohl to být geniální tah, ale nakonec se v mobilním světě nic nemění. Telefony si můžeme koupit přímo nebo na splátky, mechanismus jejich předplatného nakonec vyšumí do ztracena.

Zdroj: Bloomberg