iPhone zničen, uživatel přežil. Caviar Stealth je speciální edice iPhonů, které vám mohou zachránit život

Ruská společnost Caviar si připravila další speciální edici iPhonů. Pod názvem Stealth 2.0 se ukrývá neprůstřelný iPhone 13 (certifikace BR-2 class 2), který vyrobila firma NPO TCIT specializovaná na vývoj a výrobu obrněných vozidel a bojových helikoptér. Caviar bude nabízet dvě verze telefonu, a to, buď se zakrytými, nebo s „přiznanými“ fotoaparáty.

První verzi můžete vidět na videu níže. I po dvou střelách z pistole je figurína bez škrábanců. Jistě, iPhone 13 je nenávratně zničen již po první střele, ale u těchto speciálních verzí nejde o telefon jako takový, ale spíše o to, že vám iPhone dokáže zachránit život. U druhé verze můžete navíc počítat s tím, že se optika fotoaparátů při střele do zad neroztříští, a to je vcelku odvážné tvrzení.

V závislosti na modelu (iPhone 13 Pro či iPhone 13 Pro Max) a kapacitě úložiště je následně nastavená cena. Nejlevnější model vychází, v přepočtu, na 140 tisíc korun, za nejdražší variantu zaplatíte bezmála o 37 tisíc více. Obě varianty, Titanium a Black, budou vyrobeny vždy jen v 99 vyhotoveních, i tentokrát se tedy bude jednat o výrazně limitovanou edici.

Neprůstřelný iPhone 13 od Caviaru:

Zdroj Caviar