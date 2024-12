iPhonům v budoucnu nemusí stačit jen jedno akční tlačítko. Podle patentů jich může být víc, a to třeba i u iPadů

Uživatelé iPhonů už si zvykli na boční tlačítko Action Button, které však na boku výhledově nemusí být samo. Nedávno zveřejněný patent ukazuje, že Apple koketuje s větším počtem bočních tlačítek, které by bylo možné uživatelsky upravit. Počítá se konkrétně s regulátory hlasitosti, které jsou v době, kdy nepotřebujete měnit hlasitost iPhonu, vlastně zcela zbytečnými tlačítky.



Patentové náčrty Applu k tomu, že by regulátory hlasitosti u iPhonů mohly fungovat i jako další dvě akční tlačítka

Podle patentu by trojice bočních tlačítek mohla být vibrační odezvu, a každému byste mohli nastavit vybranou funkci. Konkrétně tlačítkem pro snížení hlasitosti by bylo možné vytočit oblíbený kontakt. Mezi další možnosti se nabízí otevření hudebního přehrávače, vytvoření poznámky, spuštění časovače nebo stopek, popř. otevření libovolné aplikace v iPhonu.

Zatím však není jasné, jak by Apple rozlišil mezi zkratkou a mezi tím, že byste skutečně chtěli aktivovat některou ze zkratek. Byly by tyto funkce namapované na podržení těchto kláves nebo by měl Apple nějakou inteligentní funkci, která by mezi oběma režimy rozlišovala, a vycházela třeba z toho, zda právě přehráváte nějaká multimédia nebo hrajete hry? Z patentů navíc vyplývá, že podobné využití regulátorů hlasitosti by mohly mít i Macbooky a iPady.

Navíc, ne všechny patenty se podaří uskutečnit. Přesto však u nového využití regulátorů hlasitostí u iPhonů nevidíme žádné velké zábrany. Bude však záležet na tom, zda bude chtít Apple tuto funkci dostat do iPhonů, anebo skončí v šuplíku.

Zdroj: Patently Apple, USPTO