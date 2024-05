iPhony budoucnosti by se mohly samy opravit pomocí tepla. Vyléčily by škrábance na krytech, ale i na displejích

Ochrana mobilních zařízení je v současné době hlavně dílem doplňkového příslušenství, v budoucnu by ale mohla velkou měrou záležet i na tom, jaký materiál výrobce použije. Konkrétně Apple si u amerického patentového úřadu nechal udělit 51 patentů, které se z velké části týkají skládacích konstrukcí a mechanismů. Nás však zaujal patent, který pokrývá možnosti „samoléčby“ budoucích smartphonů značky. A jedná se o technologii, kterou by uživatelé smartphonů (jakékoliv značky) brali všemi deseti.



Takto vypadá v patentovém náčrtu samoléčící vrstva přidaná ke skládacímu displeji. V tomto případě by mohla ulevit přetěžovanému překladu v displeji. Je to zatím jen teorie, která však ukazuje, že Apple nad skládacími displeji přemýšlí do nejmenších důsledků

Speciální materiál, který se dokáže „sám opravit“ by mohl pokrývat celý displej nebo jen určitou oblast náchylnější na poškození, např. tu v překladu skládacího displeje. U skládaček by mohly být dále chráněny např. panty a boční hrany, u telefonů klasické konstrukce zase opět kovové boky, displejové plochy nebo objektivy fotoaparátu. Materiál by ke své obnově potřeboval teplo, třeba to, které sám od sebe generuje čipset, nebo by baterie telefonu sloužila k jeho umělému vyhřívání. Apple uvádí, že by uměl tzv. zahřívací vrstvu ručně aktivovat i samotný uživatel telefonu, a pomoci tak v přirozené regeneraci materiálu.

Malé škrábance by zvládl sám

Telefon by tak sám zacelil ťukance nebo drobné škrábance. Na ty větší by pak bylo nutné aplikovat teplo z vnějšího zdroje. U použitého materiálu Apple nechce vyložit své karty na stůl. Popisuje jej jako „polymer nebo jiný požadovaný materiál se samoléčícími schopnostmi“.

Už v roce 2013 se přitom na trhu prodával LG G Flex, který měl samoopravovací zadní kryt, který dokázal už ve své době zacelit drobné škrábance. A byť mnozí čekali, že tato technologie se bude každý rokem vylepšovat, už přes deset let si na podobné řešení nikdo netroufnul. Nejblíže je k tomu patent od Applu, ale ani u něj není zajištěno, že se dostane do iPhonů budoucnosti.

Via Digitaltrends, Patentlyapple