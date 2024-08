iPhony dostanou fotorežim bez umělé inteligence. Nejen pro ty, kteří už mají AI plné zuby

Mobilní výrobci se snaží dělat fotoaparáty stále chytřejší a chytřejší, a tak vlastně ani nikoho nezajímá, aby se na výsledné fotce zachytila realita. Umělá inteligence optimalizuje scénu, vylepšuje barvy, upravuje oblohu, koriguje ostrost a vyšperkuje finální fotografii tak, aby se vám líbila. Jenže v některých případech může mít pořízená fotografie od reality hodně daleko. Právě tomu chtějí zabránit vývojáři populární fotoaplikace Halide pro iPhone.



Chcete iPhonem zachytit scény bez jakýchkoliv úprav. Sloužit k tomu bude režim Process Zero u populární fotoaplikace Halide. Obchází post-processing iPhonu a ze hry je i Auto HDR, ProRAW i umělá inteligence

Nový fotorežim Process Zero je jednou z mála letošních technologických novinek, která prvoplánově odmítá umělou inteligenci. Vývojáři kompletně eliminovali standardní post-processing iPhonů. A to znamená „klasické nedokonalé“ fotky s více detaily i to, že se mobilním fotografům do rukou dostane větší kontrola nad tím, jak bude fotografie ve finále vypadat. Vývojáři dodávají, že se nejedná o žádný filtr ale o surový výstup ze snímače, na něhož se nenabalují žádné další algoritmy. Režim je dostupný u všech iPhonů, které jsou s aplikací kompatibilní, a může pořizovat maximálně 12Mpx fotografie.

Fotky bez jakýchkoliv úprav mají budoucnost

Pro většinu z nás je přitom nejjednodušší pořídit fotografii, která s Auto HDR, automatickým vyvážením bílé a optimalizací scény pořídí kvalitní fotografii s minimální šumem. A to prakticky za jakýchkoliv světelných podmínek. V režimu Process Zero telefon pořídí jeden 12Mpx snímek. Bude mít horší saturaci, bude zrnitější, „jemnější“ a bude se od výstupu jiných fotomobilů hodně lišit. Ptáte se, proč by to někdo měl chtít?



Dva ukázkové příklady použití základní fotoaplikace a režimu Process Zero. V prvním případě dostanete reálnější barvy (za cenu vyššího šumu), v případě druhém daleko více detailů

Protože při aktuálním vzestupu umělé inteligence můžeme očekávat, že AI bude fotky neustále vylepšovat, a to až do takové podoby, že původní a vyfocená scéna bude vypadat úplně jinak. S režimem Process Zero zapomeňte na skládání více fotek do jedné, ve které vyměníte obličeje, přidáte do ní oblohu a efekty, upravíte barvy nebo vymažete či přesunete objekty. To je mimochodem už velmi blízká fotografická budoucnost, kdy budou mít mobilní fotky s realitou pramálo společného.

Tento režim pořídí jednu fotografii bez HDR, u které si jen upravíte expozici. A tím to končí... a nebo vlastně konečně zase začíná?

Zdroj: Lux Camera