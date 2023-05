iPhony i Samsungy by shodně vyměnila třetina uživatelů. Apple nemá až tak loajální uživatele, jak se čekalo

Loajálnost uživatelů k jedné konkrétní značce je často velmi vrtkavá, a v průběhu čase může výrazně měnit. Jenže podle aktuálního průzkumu společnosti Statista to pro Apple ani pro Google nevypadá nikterak dobře. V rámci průzkumu byl položen jednoduchý dotaz: „S jakou pravděpodobností byste při nejbližší možné chvíli přešli natelefon jiné značky smartphonů?“ Vzorek dotázaných samozřejmě není reprezentativním prvkem celé společnosti, ovšem už tato zákadní čísla poukazují na několik překvapivých trendů.

Téměř poloviny uživatelů iPhonů (přesně 49 %) vidí případnou změnu výrobce svého telefonu za nepravděpodobnou. Jenže 34 % dotázaných by „z fleku“ vyměnila iPhony za smartphony jiné značky, tedy za Android. A to je, zvláště v USA, kde každý druhý používá iPhony, pro Apple dosti znepokojivé zjištění. Ukazuje se, že Apple nemá až tak loajální uživatele, jak se značka snaží komunikovat navenek. A to, že vás iPhone „uzamkne“ na platformě iOS, a prakticky vás časem „donutí“ k pořízení iPadu, hodinek Apple Watch a dalších produktů značky, tak rázem není až tak důležitý faktor, jak jsme si mysleli.



Jaká je loajalita uživatelů telefonů značek Apple, Samsung a Google? Od Applu jsme čekali více, Apple se drží uprostřed. Pixely propadávají na plné čáře

Na protipólu stojí Google. Loajalita uživatelů Pixelů je vyloženě hrozivá. 57 procent z nich by neváhalo a při první příležitosti vyměnili telefon za model jiné značky. Výměnu odmítá jen čtvrtina uživatelů (přesně 26 %), a to je velmi malé číslo. Právě kvůli Googlu se na Redditu rozjela vášnivá diskuse hledající důvody nespokojenosti uživatelů. Faktorů bude zřejmě několik. K nespokojenosti uživatelů přispívají hardwarové problémy Googlu při uvedení novinek na trh i čistý Android, který nevzbuzuje zrovna nadšení. Už jen tím, jak Google plýtvá v systému místem ve srovnání s nadstavbami jednotlivých výrobců.

Problém je také s tím, že Google zcela nelogicky nabízí Pixely jen na několika málo trzích, zatímco ostatní firmy myslí v globálním měřítku. Kupříkladu do Česka se musí produkty od Googlu dovážet z jiných trhů, a nic nezměnila ani avizovaná spolupráce Googlu a Vodafonu na globální úrovni. Česko tato dohoda prostě přeskočila. Jenže, tato domnělá „exkluzivita“ u Pixelů rozhodně nefunguje, navíc se jedná o zařízení, která velmi rychle ztrácí svou hodnotu. A nepomáhá tomu ani dostupnost nové verze systému Android v prvních dnech od oznámení či slušná hardwarová podpora.

U Samsungů je situace „tak napůl“. 44 procent by i u svého příštího telefonu zůstalo u stejné značky, 34 procent by sáhlo po konkurenci. Jedná se mimochodem o stejnou hodnotu jako u iPhonů. 22 procent uživatelů zatím nemá zcela jasnou preferenci.

A jak je to u vás? Jste ochotni při výměně telefonů „přeskakovat“ mezi značkami, nebo se díváte jen po novinkách od výrobce, jehož telefon právě používáte?

Zdroj: Statista