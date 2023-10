iPhony mají na přední části ukrytý unikátní QR kód. Apple už díky němu ušetřil stovky milionů dolarů

Pokud máte nejvýše tři roky starý iPhone, je na jeho displeji vytištěný speciální QR kód. Přesto je téměř stoprocentní šance, že jste si jej nikdy nevšimli. Apple tento systém vyvinul v roce 2020, aby sloužil ke sledování a omezení defektů na krycích skel na výrobní lince. Jejich pozice se sice u iPhonů průběžně mění, ovšem to, že mají kódy velikost zrnka písku, znamená, že je běžný uživatel bez speciálního vybavení nemá šanci odhalit.

QR kódy v displeji Applu pomáhají odlišt dodavatele krycích skel, tj. firmy Lens Technology a Biel Crystal, pro iPhony. Současně však napomáhají i k evidenci „zmetkovosti“ v průběhu výroby krycích skel, která jsou vyrobena z materiálu, který dodává společnost Corning. Apple do areálů továren obou firem nainstalovat laserové a skenovací vybavení, které umožňuje na konci výrobního procesu přidat do vnějšího krycího skla mikroskopický QR kód, resp. jej v případě potřeby načíst.



Ukázka podoby a umístění kódu u iPhonu 13 Pro

U iPhonu 12 a iPhonu 13 je tento „neviditelný“ QR kód umístěný nad sluchátkovým reproduktorem, u novějších modelů je součástí černého rámečku, a to poblíž spodní části displeje. Apple nejdříve QR kódy vypaloval laserem do skla, čímž však oslabil jeho pevnost. A vidět to bylo zejména při simulovaných pádech. Inženýři amerického giganta však přišli s řešením, které vrstvu krycího skla iPhon už neoslabuje.

Od zavedení tohoto „štítkování“ se Applu podařilo zmenšit počet nepovedených krycích skel při jejich výrobě. Zatímco dříve byla vyhozena tři krycí skla z deseti, nyní už je to jen jedno. A to, s ohledem na počty prodaných kusů iPhonů, za poslední tři roky ušetřilo Applu několik stovek milionů dolarů.

Zdroj: theinformation via 9to5mac