iPhony montují pouze tři firmy. Většina jich vyjíždí z čínských továren, dopředu se tlačí Indie

Pokud si pořídíte nový iPhone, najdete na jeho krabičce hrdý nápis, že byl navržený v americké Kalifornii. To ale v žádném případě neznamená, že zde byl také vyroben. Odpovědět na otázku, kde se vlastně vyrábějí iPhony, je složitější, než se na první pohled může zdát.

Výroba a montáž není jedno a totéž

Při pátrání po původu telefonů s nakousnutým jablkem ve znaku je nutné rozlišovat mezi dvěma klíčovými termíny: výroba a montáž. Výroba je proces výroby komponentů, které jsou součástí iPhonů. Apple sice iPhone navrhuje a prodává, ale jeho součástky sám nevyrábí.

Jednotlivé díly mu dodávají výrobci doslova z celého světa. Každý z nich se přitom specializuje na určité komponenty. Například v roce 2021 byl v iPhonech senzor zrychlení z Německa, baterie z Číny, fotoaparát a obrazovka z Japonska, gyroskop ze Švýcarska a ochranné sklo obrazovky ze Spojených států amerických.

Na oficiálních stránkách je k dispozici abecedně seřazený seznam dodavatelů Applu z roku 2022. Ačkoli je poměrně strohý, výpis více než 200 firem zabírá 23 stránek A4 orientovaných na šířku. Najdeme v něm řadu známých jmen, jako je 3M, BYD, Hitachi, Intel, Kyocera, LG, Panasonic, Qualcomm nebo Samsung. Zmínit musíme firmu ON Semiconductor Corporation, která vyrábí součástky i v Česku.

iPhony montují tři firmy

Vraťme se ke druhému termínu: montáž je proces, při kterém je z komponent vyrobených a dodaných jednotlivými výrobci sestaven finální produkt – tedy telefon. Součástky vyrobené doslova po celém světě jsou nakonec odesílány pouze třem společnostem, které z nich sestavují iPody, iPhony a iPady.

Jedná se o firmy Foxconn a Pegatron se sídlem na Tchaj-wanu a společnost Wistron se sídlem v indickém státě Karnátaka. Musíme podotknout, že technicky vzato je Foxconn pouze obchodní název, neboť oficiální jméno firmy zní Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Foxconn je nejdéle působícím partnerem Apple, který se podílí na výrobě zařízení. Sídlo firmy ale automaticky neznamená montáž na tomtéž místě.

V současné době je drtivá většina iPhonů montována v čínském Šen-čenu. Podle článku v deníku The New York Times se zdejší továrna rozkládá na 5,7 kilometrech čtverečních, zaměstnává přibližně 350 000 lidí a denně dokáže vyrobit neuvěřitelných 500 000 iPhonů. Foxconn má další továrny v zemích po celém světě, včetně Thajska, Malajsie, České republiky (zde však iPhony dle dostupných zdrojů nemontuje), Jižní Koreje, Singapuru a Filipín.

Od března roku 2023 do letošního března bylo téměř 67 % z celkového počtu iPhonů smontováno v továrnách Foxconnu, dalších 17 % vyrobila firma Pegatron a zbytek připadá na Wistron, který loni převzal konglomerát Tata Group. Tata nyní plánuje vybudovat jeden z největších montážních závodů na iPhony v zemi.

Indie se dere vpřed

Apple se v důsledku geopolitického napětí snaží snížit svou závislost na Číně. Významnou roli v tomto směru hraje Indie. Podle agentury Bloomberg se nyní v Indii vyrábí každý sedmý iPhone, což představuje přibližně 14 % celkové produkce. V posledním fiskálním roce byly v Indii smontovány iPhony v hodnotě 14 miliard dolarů, což je dvakrát více než v předchozím období.

Velký skok v indické výrobě znamená výhru pro vládu premiéra Naréndry Módího, která zahraniční firmy včetně Applu zahrnula finančními pobídkami ve snaze přilákat špičkovou výrobu. Vláda tvrdí, že růst výroby vytvořil u dodavatelů Applu 150 000 pracovních míst.

Pokud by vás zajímalo, kde byl vyroben (respektive přesněji řečeno smontován) váš iPhone, pak vězte, že v případě některých iPhonů 15 by tento údaj měl být uveden u nabíjecího konektoru, nicméně my jsme ho na modelu 15 Pro nenašli. U starších modelů bohužel tuto informaci nelze zjistit, ale obecně se dá říci, že většina iPhonů se montuje v Číně a některé (většinou starší modely) se montují v Indii nebo Vietnamu.