iPhony používáme déle než telefony s Androidem. Do roka je mění za nový model jen 10 % uživatelů

Zpráva agentury CIRP ukázala, že iPhony používáme déle, než Androidy. Ze statistik vyplývá, že jen 10 % uživatelů iPhonů si nový model pořizuje do jednoho roku od poslední koupě telefonu. To tedy znamená, že 90 procent uživatelů iPhonů zůstává u svého zařízení déle než jeden rok. U Androidu je to jen 77 procent uživatelů, téměř čtvrtina přitom mění svůj telefon už po jednom roce používání!

U Androidu je nejčastější interval výměny starého telefonu za nový v horizontu jednoho roku až dvou let (34 %), u iPhonů je stáří „vozového parku“ téměř vyrovnané. Používání dvouletých, tříletých či ještě starších modelů má téměř stejné zastoupení. Uživatelé systému iOS si zvykli, že iPhony mění méně častěji, než uživatelé s Androidem.



Jak dlouho máme stávající telefon, než koupíme nový model se stejným operačním systémem? iPhony si držíme nejdéle, třetina Androidistů mění svůj telefon již po roce za nový (Zdroj: CIRP)

Ještě před pár lety by se toto chování daleko jednoduše vysvětlit delší dobou softwarové podpory, jenže to už dávno neplatí. Samsung a Google v posledních letech začaly brát dlouholetou softwarovou podporu jako stěžejní součást své obrozené mobilní identity.

CIRP se situaci snaží vysvětlit několika různými pohledy, které však realitu hodně míjí. Uživatelé podle agentury zůstávají déle věrní iPhonům, protože jsou dražší, než telefony s Androidem. Pokud se ale podíváme na TOP 10 nejprodávanějších telefonů, najdeme tam třeba Galaxy S23 Ultra, který cenově konkuruje i drahým iPhonům.

Androidy neustále lákají ke změně

Druhou teorií, kterou musíme vyvrátit, je to, že jsou iPhony odolnější, než Androidy. Smartphony jsou dnes vyráběny z velmi podobných materiálů, a tak ani toto nelze brát jako argument. Navíc, u levných plastových Androidů je riziko poškození při pádu na zem daleko menší, než u iPhonů s kovovým tělem a kovovými zády.

Nejvíce pravděpodobné je to, že uživatele Androidů vybízí k upgradu velký výběr smartphonů, a to nejen v rámci vlastní značky, která může oznamovat výrazné mobilní novinky i několikrát do roka, ale také u konkurence. Fanoušci iPhonů se každý rok těší vlastně jen na září, kdy Apple oznámí novou generaci, a na tu další si musí případní zájemci rok počkat. Protože Apple nemá žádný druhý představovací termín pro iPhony, uživatele iOS k rychlejší výměně telefonů vlastně nic nevybízí.

A jak jste na tom vy? Vydrží vám telefon delší dobu, nebo jej z různých důvodů měníte pravidelně, a to hodně často? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: CIRP