iPhony prolezlé reklamou? Apple chce kampaně rozšířit do map a dalších nativních aplikací

Apple chce na iPhone přinést více reklamy. I tak se dá zjednodušeně popsat plán, který prý cupertinský gigant plánuje. Jak uvádí Mark Gurman z agentury Bloomberg, firma údajně hledá nové cesty jak rozšířit svou reklamní platformu, kterou už nyní dnes používá v rámci některých aplikací.

Dnes Apple již běžně nabízí inzerentům možnost reklamy například v rámci obchodu App Store, kde mohou přilákat zákazníky k jejich aplikaci. Nejčastěji jde o výběr aplikací podle populárních obecných slov v rámci vyhledávače, jako jsou třeba editory fotek apod. Reklama je dnes dostupná například i v aplikaci Akcie od Applu.

Reklama v mapách, podcastech a knihách

Firma prý už dnes interně testuje byznys model, jak přinést reklamy i do Apple Map. Zde by inzerenti mohli platit za doporučení svých restaurací, obchodů či jiných podniků, které by byly nabízeny uživatelům v okolí. Ani tím však Apple údajně neskončí. Podle Gurmana by dalšími aplikacemi v pořadí mohly být i Podcasty nebo Knihy od Applu, kde by placený doporučený obsah dával smysl. Velký potenciál by reklama měla i ve službě Apple TV+.

Nejoblíbenější Apple iPhony

Další oblíbené Apple iPhony

I zmíněný App Store se však má dočkat ještě více reklamy. Jak tvrdí server 9to5mac, Apple má v plánu přinést reklamy i do sekce Dnes, kde jsou každý den vybírány nejzajímavější aplikace. I zde by mělo jít o velké bannery s grafikou některé z aplikací, které by však měly být označeny jako reklama, aby je uživatel snadno odlišil od výběru aplikací od editorů z Applu.

Je nutné připomenout, že Apple měl k reklamě vždy hodně blízko. První systém reklam zvaný iAd pro iPhony a iPady představil už v roce 2010 přímo Steve Jobs, měl dovolit inzerentům vkládat reklamy přímo do aplikací. Služba byla ovšem v roce 2016 zrušena.

Od té doby Apple proti reklamě naopak spíše bojoval, což podtrhnul loni zavedením funkce App Tracking Transparency, která uživatelům iOS dovolila zablokovat předávání dat uživatelů inzerentům. To zejména Metě, Snapu a dalším provozovatelům sociálních sítí zadělalo na poklesy příjmů z reklam, protože už je nebylo možné tak přesně zacílit.

Že firma v kontrastu toho teď hodlá rozšířit svůj vlastní prostor pro inzerci, pak nemusí působit úplně dobře. Může to totiž vypadat, že nejde v první řadě o zákazníka, ale aby kus inzertního koláče neukousl Applu někdo jiný.

Na Androidu se chystají reklamy i na zamykací obrazovku: