iPhony vyhlíží tlačítka Solid-State. Podívejte se, co dokážou, a jak výrazně přispějí k ovládání telefonů

V souvislosti se smartphony, zejména s iPhony, se stále častěji mluví i tzv. klávesách Solid-State. Mají dorazit už příští rok do iPhonů, až dosud jsme se však pohybovali v teoretické rovině. Tu přenesla do praxe až kanadská firma Boréas Technologies, která představila první mobilní tlačítko typu Solid-State, a ukázala jej na videu. A rozhodně nemůžeme říci, že by měl telefon prezentovaný na videu vzhledově nějak daleko od iPhonu...



Jaké budou výhody Solid-State tlačítek u mobilů? Třeba to, že jej budete moci použít pro rolování webových stránek přejetím palce shora dolů

Samotné Solid-State tlačítko má několik výhod. Za prvé může na dotyk „simulovat“ fyzické boční tlačítko, má však haptické vibrace přesně na tom místě, na kterém se klávesy dotknete. Z pohledu designu pak z telefonu nevyčnívají žádná tlačítka, a smartphon tak může na první pohled vypadat uceleněji.

Protože je Solid-State tlačítko dotykové, při ovládání telefonu jednou rukou jej bude možné použít jako trackpad. Představte si, že by u telefonu fungoval k rolování stránek podobně, jak to umí kolečko počítačové myši. Tlačítko je možné použít i pro focení smartphonem, které vám bude připadat hodně podobné, jako při focení DSLR foťákem. Dotykem telefon zaostří a větším „domáčknutím“ dojde k pořízení fotografie. Solid-State tlačítka mohou posloužit i pro věrohodnou „simulací“ zadních triggerů L1 a R1 při hraní mobilních her.

Rozezná dotyk, kliknutí a posun prstu

Navíc jsou zcela konfigurovatelná, takže jejich další využití závisí na samotných výrobcích. Ti mohou tlačítkům nastavit i různý typ a intenzitu haptické odezvy, třeba i podle typu akce. Oproti klasickým plastovým či kovovým fyzickým tlačítkům tak může Solid-State klávesa působit na uživatele pokaždé úplně jinak. Už třeba jen tím, že rozezná posun prstu, kliknutí nebo jeho dotyk. Klávesa splňuje odolnost IP68, má nízkou spotřebu a při dotyku se dokáže velmi rychle (do 100μs) probudit z režimu spánku.

Nové mobilní Solid-State tlačítko v akci:

Firma Boréas Technologies začala dnešním dnem svá Solid-State tlačítka nabízet komerční formou, a tak mají výrobci relativně dost času, než je implementují do svých topmodelů plánových po příští rok. U iPhonů 16 je nasazení těchto tlačítek víceméně „hotová věc“, je však velkou otázkou otázkou, zda je v příštím roce uvidíme i u Androidů.

Zdroj: Businesswire