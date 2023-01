IQOO 11. Na povrchu stylová koženka, pod ní rekordní výkon. Tento mobil je jen na koukání

Většina z vás určitě zná značku Vivo, která se za poslední roky poměrně silně etablovala na českém trhu. Neméně zajímavá je však i její sesterská značka IQOO, která je většinou více exotická a nebojí se experimentovat. Dnes tu máme nový vlajkový model IQOO 11, který toto částečně potvrzuje, ale zároveň se svým desigem snaží oslovit i konzervativnější uživatele.

Telefon dorazil v povedené zelené variantě, která nám rychle padla do oka, ale existují i tradičnější barevné varianty. Přístroj má záda z umělé kůže, která nejenže prémiově vypadají, ale také jsou velice příjemná do ruky a zařízení z ní nijak neklouže. Komu by to nevyhovovalo, telefon existuje i ve verzi se zády skleněnými. Značka se také dlouho chlubí partnerstvím s automobilkou BMW, nicméně narozdíl od jiných barevných variant to u námi testované verze poznáte jen díky speciální kartičce v balení.



IQOO 11 opět na designu spolupracuje s automobilkou BMW. U námi testované zelené varianty to však nepoznáte. Zelená umělá kůže ale vypadá skvěle a je příjemná na dotyk.

Telefon zde opět přináší osvědčený 6,78“ LTPO AMOLED displej s QHD+ rozlišením a hlavně 144Hz obnovovací frekvencí pro plynulý obraz. Fantastický je zde hlavně vysoký jas, což je vidět už při běžném používání, ovšem v maximu zvládne dokonce působivých 1800 nitů. Strach tak nemusíte mít ani na přímém slunci. Na rozdíl od vlajkových modelů Vivo je zde displej plochý bez zakřivení, což chválíme, na druhou stranu ale nabízí pouze integrovanou optickou čtečku otisků prstů, místo ultrazvukovou, kterou je značka tak proslulá.

Rekordní výkon

Už s představením telefonu kladla firma velký důraz na výkon telefonu a není se čemu divit. Pohání jej totiž nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který trhá nové rekordy v benchmarcích, což jsme si ostatně také sami ověřili výsledkem téměř 1,3 milionu bodů v AnTuTu. I proto telefon využívá pasivní systém chlazení včetně parní komory. V našem případě je telefon opatřen 256 GB paměti a 12 GB RAM, ovšem existují i vyšší konfigurace. Telefon si navíc může RAM dočasně rozšířit až o dalších 8 GB vypůjčením kapacity z běžného úložiště.



Fotoaparát jsme měli možnost si otestovat pouze krátce, nicméně výsledek nevypadá vůbec špatně.

Výhodou je zde také slušná výdrž díky 5000mAh baterii s rychlým 120W dobíjením se kterým jej doplna nabijete cca za 25 minut. Telefon ale existuje i v Pro verzi, kde se dostáváme i na hodnotu 200 Wattů. Nejvíce tak zamrzí, že přístroj opět nelze nabíjet bezdrátově. Ze zbylé výbavy ale potěší drobné detaily jako například infraport či stereo reproduktory.

Zapomenout se nesmí ani na fotoaparát, který je trojitý. Narozdíl od telefonů Vivo zapomeňte na Zeiss i gimbalovou stabilizaci. Primární 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací, ale v rámci našeho krátkého testu nefotil vůbec špatně. Doplňuje jej pak 13Mpx teleobjektiv a 8Mpx ultraširokáč. K co nejlepším výsledkům si zde IQOO dopomáhá vlastním čipem Vivo V2 pro zpracování obrazu.



Operačním systémem IQOO 11 je exotický OriginOS 3 postavený na Androidu 13

Vzhledem k tomu, že se jedná o telefon určený pro Čínu, odpovídá tomu i exotické prostředí OriginOS 3 postavené na Androidu 13, které nabízí poměrně divoký design, ovšem s velice atraktivními widgety. Čeština v podpoře bohužel chybí.

IQOO 11 je zajímavým telefonem, který láká na špičkovou výbavu ale i stylový design. Nicméně telefon je dostupný aktuálně pouze v Číně. Zaujme ale lákavou cenou, která v hrubém přepočtu vychází na cca 16 tisíc korun v základní variantě. Ty vyšší by vyšly až na 20 tisíc korun.