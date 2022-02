iQOO 8 Pro BMW Edition odkazuje na automobilku nejen rychlostí. Pohodlnost 120W dobíjení si oblíbíte

Značky mobilů a automobilů. Tyto dva různé světy se před časem rozhodli někteří výrobci spojit a vznikly zajímavé spolupráce. My tu máme ukázku jedné, která v Česku není tolik známá. Konkrétně spolupráce německé automobilky BMW, respektive její sportovní divize BMW M Motorsport, a čínské značky iQOO. Konkrétním výsledkem spolupráce je telefon iQOO 8 Pro.



IQOO 8 Pro se chlubí spoluprací s BMW. Trošku si ale na zádech popletlo barvy trikolóry

Partnerství, které trvá už nějakou dobu a je mu věnována i samostatná webová stránka, se u iQOO 8 Pro projevuje hlavně na ochranném krytu a obsahu balení, než na samotném přístroji. Upoutá hlavně známá modro-modro-červená trikolóra sportovní divize BMW.

Špičková výbava a vysoká rychlost

Záda jsou plastová s hrubým povrchem, který nemusí každému vyhovovat. Přesto telefon padne příjemně do ruky, což je dáno hlavně zaoblenými okraji a celkově má designem blízko ke své mateřské značce Vivo.

Telefon se chlubí velkým 6,78" AMOLED displejem s QHD rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí s rozsahem 1 až 120 Hz, který pomůže k plynulému obrazu, ale i větší úspoře baterie. Integrována je do něj však ultrazvuková čtečka otisků prstů s nevídaně velkým polem pro snímání prstu. Navíc je i poměrně rychlá.



V redakci jsme ve špičce naměřili reálný výkon 116 Wattů. Ještě působivější je silný proud 11,6 A. Jak na to asi bude reagovat baterka po pár měsících?

Kromě designu má být symbolem závodní řady BMW u telefonu hlavně rychlost. Proto jej pohání špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 888+ doplněný o bohatou porci 12 GB operační a 512 GB vnitřní paměti.

Pořádnou známkou rychlosti je ale hlavně 120W drátové dobíjení. My sice v redakci naměřili „jen” 116 Wattů, ale to, že nabíječka do telefonu ve špice pouští proud až naměřených 11,5 A, je velmi působivé. Není divu, že je z vybitého do plného stavu dobijete za pouhých 18 minut. Nechybí ani podpora 50W bezdrátového dobíjení.

Pokročilý foťák, ale bez značky Zeiss

Nešetřilo se ani na kvalitě fotoaparátu. Ten je zde trojitý s hlavním snímačem o rozlišení 50Mpx. Ten doplní 48Mpx ultraširokáč a 16Mpx teleobjektiv. Jde o podobnou sestavu jako u telefonů Vivo, jen bez nálepky Zeiss. Za dne mě překvapila vysoká kvalita detailů i ostrost snímků. Jen se ale musíte smířit s poměrně umělým podáním barev.



Ukázkové snímky fotoaparátu

V noci už ale telefon velmi ztrácí. Je velmi citlivý na protisvětlo a na fotkách je patrné hodně šumu. Objektiv také nezvládá pobírat dostatek světla, takže někdy chybí detaily. Od mateřské značky Vivo si ale telefon vypůjčil gimbalovou stabilizaci, která nabízí funkci vyrovnávání horizontu, při kterém telefonu nevadí ani otočení vzhůru nohama.



IQOO využívá exotickou nadstavbu postavenou na Androidu 11.

Ač má telefon špičkovou výbavu a pyšní se značkou německé automobilky, paradoxně není určený pro Evropu. To je vidět i na jeho čínském prostředí systému, které má exotický vzhled. Nám dorazil s čínskou ROM, kde jste odkázáni na čínské služby i angličtinu. V tomto směru jej tedy nemá smysl příliš hodnotit.

Když si odmyslíme nedostupné Google služby, je vzhledem ke špičkové výbavě a zajímavým funkcím zaměření telefonu jen na asijský trh vlastně trochu škoda. Líbit by se mohl i nejednomu evropskému fanouškovi. Pokud budeme vycházet z čínských cen, prodává se v této BMW edici za 20 tisíc korun. Klasická verze (bez BMW) je zhruba o tisícovku levnější.