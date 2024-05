iSIM budeme mít už za dva roky v telefonech. Mimo úspory místa bude částečně šetřit i baterii

Mobilní svět čeká v následujících dvou letech dosti výrazná transformace. I přesto, že jsme si ještě pořádně nezvykli na eSIM a často upřednostňuje fyzickou nanoSIM, u telefonů se začne brzy daleko výrazněji prosazovat standard iSIM. V letošním roce má být dostupný v 800 tisících zařízení, za dva roky by to však mělo být přes 10 milionů. A toto číslo by mělo v následujících letech strmě narůstat.



iSIM chybí standardizace, a tak si každý datum jejího vzniku vykládá po svém. GSMA by měla určit jasná pravidla jejího používání v revizi SGP.41/42, kterou vydá koncem příštího roku. Následně by měla uživatelská základna telefonů s iSIM začít raketově růst

Za dvanáctinásobným nárustem podpory iSIM má stát zejména zveřejnění specifikací SGP.41/42 ze strany aliance GSMA. Ty by totiž měla standardizovat a tedy i zjednodušit uvádění zařízení s podporou iSIM na trh. Technologie iSIM je známá též jako iUICC (Integrated Universal Integrated Circuit Card), a její hlavní výhodou je to, že profil SIM karty nebude potřebovat samostatný modul, konkrétně např. eSIM modul. Profil bude nahraný přímo do procesoru telefonu. A to předznamenává budoucnost, ve které se budeme dívat na fyzické nanoSIM karty jako na zastaralou technologii.

Zmiňované specifikace GSMA mají připravit základ pro tzv. In-Factory Profile Provisioning (IFPP), což umožňuje nahrávání iSIM profilů na zařízení už v průběhu výroby. To ve zkratce znamená odesílání telefonů z továren, které už mají předpřipravenou konfiguraci pro patřičnou mobilní síť.

eSIM vs iSIM Jedním z hlavních důvodů brzké standardizace iSIM je dodatečná úspora místa v telefonu. Zatímco eSIM je ve své podstatě samostatný „počítač“ s procesorem a pamětí o rozměrech maximálně 6 × 5 mm, v případě i SIM se bavíme o ploše pokrývající zlomek mm2, protože je iSIM přímo součástí mobilního procesoru. Další výhodou je nižší energetická náročnost iSIM při srovnání s eSIM.

O existenci iSIM víme už od roku 2018, první telefon s podporou iSIM se objevil na světě v roce 2022. Zatím však výrobcům chybí standardizace, a nikdo se nechce pouštět do technologie „na vlastní triko“, aby ji musel příští rok zase přepracovávat. Jakmile bude mít iSIM jasná pravidla, bude mít otevřenou cestu do smartphonů. Konkrétně Qualcomm v loňském roce uvedl, že eSIM skončí dříve, než se pořádně rozběhne, a to právě kvůli iSIM.

