Jak bez rootu odinstalovat z Androidu nepotřebné aplikace a bloatware? Stačí propojení s PC

U telefonů s Androidem musíte počítat s tím, že přímo od výroby nabízí spoustu předinstalovaného obsahu. Jedná se, jak o systémové aplikace, a tak o různé přídavné komponenty, speciální služby, hlasové asistenty či doplňkové aplikace. A pokud služby nevyužíváte, ať už s ohledem na co největší interní paměť, nižší zaplnění RAM zbytečnými službami nebo je ve svém telefonu prostě nechcete, máte dvě základní možnosti.

Jako první vás určitě napadne odinstalace aplikace, která však u aplikací, jenž jsou součástí systému, nemusí fungovat. Často tak jen můžete nahradit aplikaci tovární verzí nebo aplikaci deaktivovat. V systému bude zabírat místo stále (pouze zamezíte jejím aktualizacím) ale mezi aplikacemi ji už neuvidíte. Pokud chcete telefon skutečně zbavit „bloatwaru“, nabízí se rootování a s ním spojená odinstalace nepotřebných balíčků. Jenže, ne každý chce u svého telefonu tento potenciálně rizikový zásah podstoupit. A pak je tu ještě třetí možnost...

Odinstalace přes ADB

Tato poměrně neznámá metoda existuje snad už od samých počátků Androidu. Potřebujete k ní aktivovat Vývojářský režim v telefonu, stáhnout a spustit ADB, připojit telefon k počítači a přes tento „příkazový řádek“ vynutit odinstalaci aplikací z telefonu. I přesto, že to vypadá jednoduše, můžete neopatrným zásahem poškodit telefon natolik, že už jej znova nezapnete a budete jej muset nejprve obnovit do továrního nastavení. Mazání aplikací doporučujeme jen zkušeným uživatelům, kteří „ví, co dělají“, a před promazáním si telefon raději ještě zálohujte.

K vývojářskému režimu se dostanete přes Nastavení - O telefonu - Informace o softwaru, kde pětkrát poklikáte položku Číslo sestavení. Následně se vrátíte o dvě úrovně zpět a v menu Vývojářské možnosti aktivujete funkci Ladění přes USB. Druhým krokem je instalace ADB do počítače, který si stáhnete zde a rozbalte ideálně přímo na disk C do složky adb. V příkazovém řadu se přesuňte na adresu C:\adb\platform-tools a příkazem adb devices aktivujete spojení s telefonem přes kabel. Na něm následně povolíte Ladění přes USB. Úvodní nastavení máte za sebou, jenže co je vlastně možné odinstalovat?

Co je to bloatware? Slůvko „bloatware“ se používá k označení aplikací a softwarových doplňků, které výrobci cpou do základní aplikační nabídky. Často se jedná o specifické aplikace, které používat nechcete, mají zbytečné funkce nebo jen zcela zbytečně zabírají a využívají systémové prostředky.

Zjistěte si názvy aplikačních balíčků

Přes ADB je možno z telefonu odinstalovat jen ty aplikace, u nichž znáte přesné znění aplikačního balíčku. A s tím vám pomůže třeba aplikace Package Name Viewer 2.0 z Google Play. Přes příkazový řádek zadáte příkaz adb shell, a v této konzoli následně odinstalováváte pomocí příkazu pm uninstall -k --user 0 <název_aplikačního_balíčku>, např. v případě odinstalace benchmarku Androbench bych napsal tento příkaz pm uninstall -k --user 0 com.andromeda.androbench2.

Tento postup zřejmě nebude určen pro uživatele výkonných telefonů, ale může pomoci u starších levných Androidů, jimž už nemusí stačit paměť ani malá kapacita RAM. Pokud má třeba vaše babička nebo děti telefonů, kde „záleží na každém MB volného místa“, určitě ještě neházejte flintu do žita. Zkuste přes ADB odebrat nepoužívané aplikace a služby. Pokud nebudete mít tušení, o jakou aplikaci se jedná, je vhodné ještě před odinstalací konkrétní název balíčku vyhledat na internetu. A kdo ví, možná tímto zásahem „životní cyklus“ telefonu ještě o něco prodloužíte.

Pokud jsou však pro vás pojmy ADB, root, vývojářský režim a aplikační balíček jako španělská vesnice, do zásahu na vaše vlastní riziko se nepouštějte. Mohli byste si nadělat více škody než užitku.