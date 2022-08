Jak bude vypadat skládačka od Googlu? Má připomínat Fold od Samsungu, ale s velkými vnitřními rámečky

Google si už loni v červnu patentoval vzhled své skládačky u organizace WIPO (World Intellectual Property Organisation), ovšem zveřejněn byl až před pár dny. Možná proto, aby s velkým předstihem neprozradil design chystané skládačky, které se přezdívá Pixel Fold či Pixel Notepad. Podle patentu můžeme soudit, že novinka od Googlu bude vypadat hodně podobně jako Foldy od Samsungu. Ale s jedním velkým rozdílem...

...vnitřní displej má totiž vyobrazené doslova obří rámečky, které dávají částečně vzpomenout na první generaci Galaxy Fold. Součástí velkého rámečku totiž bude selfie kamerka, Google se tak nechce pustit do experimentů s poddisplejovou selfie, kterou nabízí právě Samsung. Na náčrtcích je vidět i detail pantu, který zřejmě bude pocházet taktéž od jihokorejského výrobce. Všímáme si naznačené mezery mezi oběma díly v zavřeném stavu, což je poznávací značka všech skládaček řady Galaxy. V zavřeném stavu by měla novinka od Googlu nabídnout vnější displej, patent se o něm však nezmiňuje.



Patentový náčrtek chystané skládačky od Googlu, za zmínku stojí zejména tlusté rámečky se zabudovanou selfie kamerkou

Pokud se podíváme na předešlé úniky, měl by mít tento panel úhlopříčku 5,8 palce. Navíc by měl být spíše kratší a širší, tedy poměr stran displeje by měl být spíše blíže čtverci než obdélníku. Na zádech, která by se měla obsahovat vystouplý pruh s fotoaparáty, by měl být připraven 12Mpx hlavní snímač Sony IMX363 doplněný 12MPx širokáčem (IMX 386). Vnější i vnitřní selfie mají nabídnout shodné rozlišení osm megapixelů (IMX355). O výkon se má starat čipset Google Tensor.

Datum premiéry skládací novinky od Googlu však zatím není známo. Letos to však skládačka na trh zřejmě nestihne.

Představujeme skládací Galaxy Z Fold4 od Samsungu:

Zdroj: 91mobiles