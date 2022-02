Jak by mohl vypadat první ohebný iPhone. Véčko s trojitým foťákem používá druhý displej z Apple Watch

Už delší dobu se mluví o tom, že Apple na pozadí pracuje na ohebném telefonu. Některé zdroje dokonce tvrdí, že firma zkoumá různé typy konstrukcí, ať už jde o véčko, telefon, který rozložíte do těla tabletu nebo dokonce i variantu telefonu se dvěma rozdělenými displeji ve stylu Microsoft Surface Duo.

Nejvíce pravděpodobně se ale jeví některé z prvních dvou variant. A právě tu ve stylu véčka, kdy běžný telefon složíte do velikosti kompaktního telefonu zkusil navrhnout šikovný designér a YouTuber Adrstudiodesign. Koncept se jmenuje iPhone Air a jako zdroj používá známé prvky z již existujících produktů. Výsledek ovšem rozhodně stojí za to a určitě by si našel hodně příznivců.

Druhý displej z hodinek

Koncept se velmi inspiroval telefonem Samsung Galaxy Z Flip3, jen má po vzoru aktuálních iPhonů ploché boky. Vnější strana nabídne trojici fotoaparátů s typickým rozmístěním do trojúhelníku vedle kterých se nachází displej velmi připomínající ten z Apple Watch. Ten by nabídl rychlé informace o času, baterii či přijatých notifikacích.

Uvnitř by pak čekal velký displej roztažený až k okrajům, který by se konečně zbavil výřezu, jelikož by Face ID uvnitř kvůli uzavíratelné konstrukci nemuselo být potřeba. Naopak by nabídl dvojitý průstřel o kterém se v poslední době hodně mluví v souvislosti s chystanými novými iPhony.

Co ještě by Apple mohl přidat? Například voděodolnost, která u skládacích konstrukcí rozhodně není běžná. Pro demonstraci velkého výkonu je telefon ve videu prezentován s výkonným čipem Apple M1, je ovšem nutné dodat, v době kdy bychom se ohebného iPhonu mohli dočkat bude už možná zastaralý. Podle aktuálních informací to totiž vypadá, že se skládacího iPhonu Flip, či jak by se mohl jmenovat dočkáme nejdříve v roce 2023.