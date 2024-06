Jak často restartujete telefon? Měli byste jej vypnout a zapnout alespoň jednou týdně, při updatu to nestačí

Americká agentura NSA (National Security Agency) zveřejnila pro uživatele smartphonů doporučení týkající se bezpečnosti. Týká se restartů telefonů. Ty si zřejmě vybavujete jen z aktualizací systému, kdy se telefon po instalaci aktualizace musí restartovat. Druhým případem jsou neočekávané chyby telefonu, které často může vyřešit rychlý restart. Zroufáme si tvrdit, že mimo tyto případy si svůj telefon dobrovolně restartuje málokdo. Podle NSA bychom však měly Androidy a iPhony vypnout a zapnout minimálně jednou týdně.



V levém sloupečku vidíte možné mobilní zranitelnosti, v horním řádku pak možná řešení. Poměrně efektivní je i pouhý restart telefonu, který byste měli učinit minimálně jednou do týdne

Právě vypnutí a opětovné zapnutí telefonu totiž často dokáže ochránit uživatele smartphonů před tzv. „zero-click“ zranitelnostmi, které umožňují útočníkům odposlouchávat smartphony a sbírat z nich uživatelská data. Restart také může pomoci proti tzv. „spear phisingu“, který je cílen na konkrétní osoby. A byť restart telefonu rozhodně nepomůže za všech situací, je to něco, co můžete udělat kdykoliv, a co stojí jen pár minut vašeho času. Z uživatelského pohledu stačí po chvíli od restartu jen zadat zámek telefonu a PIN na SIM kartě.

Analogii hledejte u počítačů

Týdenní restart můžete snadno zařadit do své běžné rutiny, v extrémních případech je samozřejmě možné restartovat telefon každý den. Následky dlouhodobého nevypínání je možné vidět i u počítačů. Ani trvalá obnova z režimu a spánku a hibernace vám nezaručí, že bude PC schopen poskytnout stejný výkon a odezvu po delší dobu, jako po restartu a čistém bootu systému. I když je u telefonů hlavním důvodem bezpečnost, i restart po delší době může telefon opět o něco zrychlit.

Mezi další doporučované bezpečnostní mechanismy u telefonů patří deaktivování Bluetooth, pokud jej nepoužíváte, aktualizovat telefony, jakmile je pro ně dostupný update, a to stejně platí i o aplikacích. Je vhodné také vypnout lokalizaci, pokud ji právě nepotřebujete, problémem mohou být i veřejné Wi-Fi sítě a veřejné nabíjecí stanice. NSA dále doporučuje používat minimálně šestimístná hesla, automaticky neotevírat v mobilu přílohy a odkazy, a to ani od známých kontaktů. Vždy je důležité zkontrolovat e-mail odesílatele, URL odkazu a obsah e-mailu, zda nejeví známky nějakých úprav.

Jak často restartujete smartphone? Je to jen kvůli instalaci aktualizací nebo telefon pravidelně vypínáte a opětovně zapínáte? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Via Forbes