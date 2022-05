Jak číst na smartphonu a tabletu e-knihy? Čtečku sice plně nenahradí, zato knížky si můžete půjčit v knihovně

Sezóna letních dovolených se nezadržitelně blíží, a není nic lepšího, než si jen tak vegetit na pláži při čtení oblíbené knížky. Právě v tom mají největší výhodu majitelé elektronických čteček knih, které jsou i na přímém slunci skvěle čitelné a baterie u nich vydrží i půl roku na jedno nabití. Jistě, papírové knize se nic nevyrovná, ale půlku knihovny budete těžko tahat k moři. Navíc, některé čtečky už se dnes nebojí ani vody...

V noci má spousta čteček dokonce podsvětlení, které může být i výrazně posunuto směrem do žluté či oranžové (popř. si jej můžete upravit), abyste si při čtení knížek v noci ulevili svým očím. A už také dávno neplatí to, že jsou všechny jen šestipalcové. V posledních letech je patrný výrazný příklon k vyšším úhlopříčkám, a to k osmi či deseti palcům.



Vyrážíte letos na dovolenou? Přibalíte si čtečku knih nebo zůstanete věrní tabletu či smartphonu?

Přednosti elektronických čteček jsou nesporné, proto vlastně tento segment elektroniky vůbec existuje. Pokud však čtečku nemáte, rozhodně nejste z obliga. Nebude to sice takový komfort, ani pro baterii, ani pro oči, ale stačí vám zařízení s operačním systémem Android či iOS (resp. iPad OS), a můžete si i na dovolené přečíst oblíbenou knížku. Z osobních zkušeností však doporučujeme zvolit spíše tablet, smartphone je sice fajn a snadno po ruce, čtení knih na tak titěrném displeji, a s tím spojené nekonečné listování (písmo musí být trochu větší), vás brzy přestane bavit.

A pokud jste si zvolili tablet, nebo v horším případě telefon s větším displejem, je to právě zobrazovací panel, který rozhodně o tom, zda pro vás bude čtení na neustále podsvíceném displeji komfortní či nikoliv. Mimo běžné formáty kancelářských souborů budete potřebovat ještě aplikaci, která vám ebooky různých formátu otevře. A právě zde se možnosti jednotlivých aplikací dosti rozcházejí. Věděli jste, že si můžete na Androidu a iOS dokonce na omezenou dobu vypůjčit eBooky? A to se může hodit i u elektronických čteček, v nichž běží Android...

Jaký displej, taková kniha

Máte na svém telefonu či tabletu základní IPS panel s nevalnou svítivostí a spíše s průměrným rozlišením? Připravte se na to, že čtení knížek na tomto zařízení nebude žádnou procházkou v růžové zahradě. Dejte na nás, pokud budete ležet na lehátku a hlavou stínit tablet, abyste na něm v parném létě a 40 stupních na slunci něco přečetli, vydržíte to sotva pár minut. Inu, velikost displeje rozhodně není vše.



Barevné čtečky svůj potenciál zatím nenaplnily, barvy jsou často „nic moc“. To už můžete rovnou zůstat u tabletu...

Pokud však máte výše postavený iPad nebo Android tablet s AMOLED displejem, může být čtení daleko komfortnější. Na přímém slunci však čitelnost displeje rozhodně nebude srovnatelná se čtečkou, tablet bude pěkně topit a ani jeho výdrž nebude světoborná. Je to však lepší něž nic. Jenže, jakou aplikaci pro čtení knih vybrat? Máte v zásadě hned několik možností.

ReadEra - Androidu král

Je až s podivem, že i v dnešní době může existovat tak kvalitní aplikace pro Android, a současně bez reklam. ReadEra je jedna z nejlepších čteček pro smartphony s OS Android, tedy, pokud si za čtecí software nechcete nijak připlácet.



Hledáte bezplatnou čtečku pro Android bez reklam a se snadným a současně bohatým nastavením? Odpověď je jediná ReadEra

České znaky zvládne prohlížečka bez problémů, můžete si vybírat z několika typů zobrazení textů, velikost a tloušťku fontu, řádkování a dělení slov. Samotné knihy se třídí na přečtené, rozečtené a k přečtení. Do knížek můžete přidávat poznámky, počítá se i dětským režimem. Jediným nedostatkem je absence podpory formátu PDB. To však můžete vyřešit snadnou konverzí. Aplikaci stahujte bezplatně zde. Na iOS tato aplikace však bohužel není k dispozici.

Apple Knihy - univerzální nástroj pro iOS

Na iOS je situace trochu jiná. Na AppStoru najdete nespočet aplikací pro čtení elektronických knih, většina uživatelů zřejmě zůstane u Apple knih. Možná, že si oblíbíte i další aplikace, ale bez zaplacení Pro či premium variant vás budou iritovat otravné reklamy. Na druhou stranu, pokud si chcete za kvalitní čtecí aplikaci připlatit, adeptů je zde mnoho - Kindle, My Books - Unlimited Library nebo iReader. Na iOS budují i Google Play Knihy a mnoho dalších aplikací.



U iPhonů a iPadů zřejmě zůstanete věrní základní apce Apple Knihy

Apple Knihy tak slouží pro základní čtení dokumentů, knihy se vám řadí podle typu (přečtené/stojí za přečtení), samostatně najdete PDF soubory, knihy ve formátu epub, audioknihy či ukázky. Přímo v aplikaci můžete samotné knihy i nakupovat.

Palmknihy - Když to s půjčováním myslíte vážně

Pokud si plánujete e-knihy půjčovat, bez aplikace Palmknihy to nepůjde. Samotná apka slouží, nejen ke čtení, ale také k přímému nákupu e-knih a audioknih. Aplikace má povedené filtrování a podporuje celou řadu žánrů, takže si zde každý najde to své.



Palmknihy slouží ke čtení a k nákupu českých e-knih. Navíc aplikaci, která spolupracuje s vybranými knihovnami, využijete i pro půjčování e-knih. Pokud chcete skloubit příjemné s užitečným, koukejte po čtečkách s Androidem. Jejich výdrž bude nižší, ale zase to vyváží Android, resp. možné půjčování

Spousta knih je navíc v předprodeji, takže si můžete část knihy přečíst třeba ještě před tím, než byla vůbec vydána. Aplikaci si můžete bezplatně stáhnout na AppStoru či na Google Play. Budete však potřebovat přihlásit se ke svému účtu, nebo se se alespoň zaregistrovat.

Kde sehnat e-knihy?

Pokud budeme brát čistě legální zdroje, můžete si e-knihy samozřejmě zakoupit nebo dokonce vypůjčit. V prvním případě existuje celá řada e-shopů, které pořízenou knihu dokonce dokáží automaticky zaslat do vaší čtečky či mobilní aplikace. Stačí jen, aby měl obchod rozhraní, do nějž zadáte svůj e-mail, který používáte. Alternativě vám odkaz ke stažení zakoupené knihy dorazí v e-mailu, a je na vás, abyste ji dostali do paměti zařízení.

Myslete na to, že ne všechny aplikace a čtečky si poradí se všemi různými formáty (mezi hlavní patří *.epub, *.pdb a *.mobi), obchody však často nabídnou ke stažení více formátů najednou. A kdyby snad ne, můžete si knihy vždy převést do jiného formátu. Zde můžete doporučit software Calibre pro správu knih, dejte si však pozor na správné kódování českých znaků.



Čtečky Onyx BOOX jsou jedny z mála, do nichž dostanete, díky podpoře Androidu, aplikaci Palmknihy. A přes tu si můžete e-knihy i vypůjčit

Poměrně neznámou možností je půjčování e-knih, které funguje ve vybraných knihovnách v Česku ve spolupráci se serverem Palmknihy.cz a mobilní aplikací eReading. Ta je dostupná pro Android a iOS, takže z půjčování e-knih jsou vyloučeny populární čtečky značek Kindle a Pocketbook. Pokud však máte ve čtečce přeskinovaný Android (např. značky Onyx a inkBOOK), existují možnosti, jak si i do této čtečky nainstalovat patřičné aplikace.

Na webu palmknihy je třeba se registrovat pod stejným e-mailem, který vede vaše knihovna. V rámci zaplaceného ročného členského příspěvku si můžete v knihovnách, které tuto službu nabízejí (např. KMO, KJM a spousta dalších), si můžete vybírat z katalogu 10 000 e-knih. V jednu chvíli můžete mít půjčeny tři až šest knížek (dle knihovny), v zařízení či aplikaci budou k dispozici 21 - 31 dní (opět dle knihovny), poté se z paměti samy smažou.

Upřednostňujete na dovolené čtení papírových knih, elektronickou čtečku nebo si vystačíte se svým smartphonem či tabletem? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.