Jak dlouho trvá návrh nového telefonu? Pro každý model zvažujeme pět různých podob, říká designový šéf Honoru

Návrh a vývoj nového typu telefonu je běh na dlouhou trať. Probíhá v několika cyklech a obvykle v době, kdy jde na trh (tedy do prodeje) jeden model, jeho nástupce plánovaný na další rok už se nachází v určité fázi rozpracovanosti. Jak dlouho vlastně trvají práce na novém typu vlajkového telefonu, přiblížil šéf designového týmu značky Honor, Yuan Ze.



Pro provedení modulu zadního fotoaparátu mohou existovat desítky návrhů, nakonec se musí vybrat jeden

Důležitou roli hraje, na jakém typu telefonu se zrovna pracuje. Čím pokročilejší a dražší model, tím delší vývoj. „​Pokud se jedná o vlajkovou loď, zabere jen příprava designu přibližně půl roku. Od prvního náčrtku přes společné schůzky celého týmu k opravdu fungujícímu designu. Poté, co posbíráme interní zpětnou vazbu, přecházíme do fáze „mockupů“ (makety, na kterých se ladí vzhledové detaily). To je tak šest měsíců pro vlajkové lodě a čtyři až pět měsíců pro sérii střední třídy,“ vysvětluje Ze.

Testování probíhá i v Evropě včetně Česka

Honor stejně jako ostatní výrobci dodržuje standardní postupy běžné pro celé odvětví. Na začátku je marketingový průzkum, z nějž výrobce zjistí, jaký model by si zákazníci přáli, jaké funkce a design za jakou cenu očekávají. „Nejprve připravíme průzkum, pracujeme s testovací skupinou, až poté začínáme pracovat na prvních návrzích. Samozřejmě, přihlížíme k finální ceně produktu a dalším nezbytným informacím. Vytváříme nejméně čtyři až pět různých konceptů. Na základě těchto konceptů pak vyvíjíme naše první mockupy. Finální mockupy pak konzultujeme s managementem společnosti,“ popisuje Ze vznik nového modelu.

Při výběru barvy nebo materiálu se firmy obvykle orientují podle preferencí cílové skupiny, často také rozhodují aktuální trendy v oblasti barev a módy. „Při práci na našem vůbec prvním prémiovém skládacím telefonu Honor Magic V přišel nápad na barevné provedení Burnt Orange tak, že jsme si všimli momentálních trendů v luxusních produktech. Navrhli jsme proto mnoho barevných provedení a nechali je projít testovací skupinou. Během testování respondenti stále nejčastěji mluvili právě o této oranžové barvě,“ přiblížil Ze, proč se firma rozhodla pro nápadnou barvu svého skládacího smartphonu.



Honor Magic V, který se v Evropě neprodává, zaujal koženkovou oranžovou barvou zad

Honor je sice čínská značka, ale zejména v posledním roce se snaží znovu dobýt i globální světové trhy. Z toho důvodu si nemůže dovolit testovat svoje telefony pouze u domácího čínského publika, pokud chce stejné modely nabízet celosvětově. Podle Yuana Ze proto průzkumy a testování produktů probíhá i na mezinárodních trzích včetně Evropy. „Z regionu CEE (střední a východní Evropa) nevynecháváme Českou republiku a Finsko. Spolupracujeme také regionálními partnery, operátory jako např. Telecom. Také nezapomínáme jak na velká, tak na malá města, kde může být vkus jiný,“ upřesňuje Ze marketingové postupy Honoru.