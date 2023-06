Jak do Androidů nainstalovat dvě stejné aplikace? Klonování funguje jen u některých

Pokud chcete v Androidech používat aplikace dvě instance jedné aplikace, většinou se jedná o neřešitelný problém. Pokud se bavíme o aplikacích, které v sobě nemají podporu rychlého přepínání mezi uživatelskými účty, většinou to znamená konečnou. Telefony od Samsungu, Xiaomi a značky OnePlus však umožňují alespoň „naklonovat“ vybrané komunikační aplikace. Jenže, přímo nezjistíte, které aplikace můžete „rozdvojit“. Jejich ikony se v nastavení objeví až poté, co si dané aplikace nainstalujete do telefonu.



Takto vypadá nabídka funkce Dual Messenger u Samsungů. Stačí zvolit přepínač, a nainstalujete se stejná verze aplikace, ve které můžete mít jen vybrané kontakty a samozřejmě úplně jiný účet

Každý z výrobců má pro tuto funkcí vlastní název. V nastavení byste měli hledat něco na způsob „klonování aplikací“ nebo „paralelní aplikace“. My si ukážeme postup u Samsungů, který funkci schovává pod označení Dual Messenger. Stačí přejít do Nastavení - rozšířené funkce - Dual Messenger, kde uvidíte všechny aplikace, které můžete rozdvojit. My máme v telefonu mezi podporovanými např. aplikace Facebook, Messenger, Snapchat, Telegram nebo WhatsApp. Po aktivaci přepínače si telefon sám dokáže nainstalovat druhou verzi téže aplikace, ve které se můžete přihlásit pod jiným účtem, a která může oproti původní aplikaci používat samostatný seznam kontaktů.



Čistý Android se naučí klonování aplikací až od verze Android 14 (Zdroj: XDA)

Limitem klonování aplikací je však nemožnost naklonovat libovolnou aplikaci, pouze ty, které povolí výrobce vašeho telefonu. Zdá se však, že v Android 14 konečně prolomí limity, tedy alespoň co se týká čistého Androidu. V betaverzi nejnovější verze systému se nově nachází nabídka „Klonované aplikace“, která po letech konečně umí to, co zvládají někteří OEM výrobci na trhu.

Chcete naklonovat i nějakou další aplikaci? Jediným alternativním řešením je sázka na různé zabezpečené režimy, které fungují na oddělení pracovní a soukromé části Androidu. U Samsungů a u Motoroly se jedná o Zabezpečenou složku, v rámci které si můžete znovu nainstalovat i ty aplikace, které máte už v běžně dostupné verzi Androidu. Stačí je jen opětovně stáhnou z Google Play, k němuž se musíte v Zabezpečené složce opětovně přihlásit.