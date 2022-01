Jak dobře znáte iOS? Tyto tipy a triky možná zatím nepoužíváte, ale teď začnete

Věděli jste, že Widgety můžete vrstvit na sebe, čímž se sloučí do jednoho? Poté oba widgety budou sdílet stejný vymezený prostor, jen v něm budou průběžně rotovat. Takto můžete spojit až 10 widgetů najednout, přičemž mezi nima můžete procházet posunutím prstem, takže uvidíte ten, který aktuálně potřebujete. Widgety přitom spojíte velmi jednoduše. Označíte dlouhým podržením jeden a přetáhnete jej na druhý.

Když Apple s iOS 14 představil widgety, které na jiných platformách roky stagnovaly, stal se z nich poměrně rychle hit. To díky jejich designu a funkcionalitě, ale i tomu jak je lze uzpůsobit. Přestože uživatel může mít kolik ploch chce a s nimi chytře pracovat, někdy je stejně problém oblíbené widgety šikovně rozmístit.

Aplikace ale samozřejmě odstranění poslední číslice umí. Jen to není zrovna intuitivní způsob. Stačí jen v horní části obrazovky (na černé ploše) swajpnout prstem libovolným směrem a poslední číslice zmizí. Dlouhým podržením prstu na čísle v kalkulačce pak lze číslo kopírovat a dál s ním pracovat.

Typickým příkladem je například aplikace Kalkulačka od Applu. Ta zatočí hlavu zejména nováčkům. Sám jsem několikrát musel řešit uživatelský dotaz typu, jak se v ní mažou čísla. Apple posedlý detaily do ní totiž nepřidal tlačítko pro smazání posledního čísla, takže neznalé uživatele pak nenapadne nic jiného, než v případě překlepu smazat rovnou celý obsah.

Apple iOS byl v minulosti jednoduchý systém na ovládání, ovšem s postupem času se na něj začaly s každou další verzí nabalovat nové funkce, o kterých často uživatel ani neví. To uznal i sám Apple, který ve svém videu ukázal některé překvapivé triky. My jsme je v článku doplnili o některé vlastní.

Výběr a přesun obrázků

Věděli jste, že na iPhonu můžete naráz označit více obrázků v některé z aplikací a přetažením je rychle přesunout do jedné? Je to přitom úplně snadné. Stačí jen v aplikaci dlouhým podržením označit obrázek a sjet s tím prstem stranou, přičemž obrázek dále držíme. Poté souběžně druhým prstem klikem označíte další obrázky, čímž se vám přidají do výběru.



Jedním prstem držíte označený obrázek, druhým přidáváte další. Výběr pak můžete přetáhnout i do jiné aplikace

Ve chvíli, kdy máme označené všechny, tak přitom co jedním prstem kupu obrázků držíme, tak druhým swajpneme ze spodní strany na plochu a vybereme aplikaci, kam chceme obsah vložit. Poté už jen stačím prvním prstem chycené obrázky uvolnit a máte hotovo.

Chytrá náhrada textu

„Njn, bt w, omg, wtf ”. Zkratky které dnes používáme většinou běžně. Každý jim rozumí a je to rychlejší než vypisovat dlouhá slova. Víte, ale že si skrze iOS můžete zkrátit psaní úplně libovolných slov?



Zkratky spolu s náhradou textu mohou velmi urychlit a zefektivnit psaní

Slouží k tomu funkce „Náhrada textu”, kterou naleznete v Nastavení->Obecné->Klávesnice. Zde si můžete nadefinovat různé zkratky a k nim přiřadit slova nebo fráze, která představují. Poté už stačí kdykoliv v libovolné aplikaci vytvořenou zkratku napsat a sama se vám nahradí požadovaným textem. Je to snadné, efektivní a funguje to dokonce i s emoji.